Němečkově rezignaci předcházela asi stominutová debata o tom, zda má město podpořit sedmi a půl miliony korun modernizaci skokanských můstků na Ještědu. Radní sice před týdnem odhlasovali, že nikoli, během týdne ale vedení města otočilo a navrhlo příspěvek schválit. „Jestli to dnes podpoříme, zesměšníme se před celou republikou,“ uvedl během debaty Němeček.

Dodržet slovo

Po schválení příspěvku se zastupitelé odebrali na večeři. Když se vrátili a začali znovu jednat, Němeček oznámil, že rezignuje. Zaskočení zastupitelé vzali jeho krok na vědomí. „Minulý týden rada města projekt téměř jako jeden muž smetla ze stolu a dnes se k němu všichni do jednoho přihlásili. Myslím, že není možné takhle ustupovat. Když jednou něco řeknu, tak musím držet slovo,“ vysvětloval Němeček svou rezignaci.

„Nelíbilo se mi, jak Starostové otočili. Myslím si, že na ty lidi někdo hodně působil,“ doplnil. Na otázku, zda má na mysli například hejtmana Martina Půtu, který projekt z pozice hejtmana podpořil, odpovědět nechtěl. „To po mě nechtějte, abych říkal. Kdo Liberec zná, tak si to dovede spočítat,“ uvedl s tím, že ho k rezignaci kromě obratu koaličních Starostů přesvědčilo i to, že se mu nedostalo podpory od kolegů z ANO.

Celá záležitost je o to komplikovanější, že projekt na obnovu můstků připravila právě Němečkova kolegyně, zastupitelka Renáta Balašová (ANO). Ta pro podporu zlanařila krajské radní i zastupitele, kteří se zavázali, že můstky podpoří rovněž sedmi a půl miliony.

V reakci na to primátor názor přehodnotil. „Před jednáním rady jsme měli informaci, že rada kraje schválila pouze 5 milionů korun,“ vysvětlil svůj obrat Zámečník a naznačil i jiné možné důvody Němečkova odchodu. „Práce náměstka je poměrně těžká, úkolů je velmi mnoho. Považuji jeho krok možná i za určité vysvobození z toho kolotoče otročiny,“ řekl.

Jiří Němeček byl statutárním náměstkem, na starosti měl oblast strategického rozvoje, dotací a majetkové správy. Zastupitelem zatím zůstává, připraven je nejspíš i dál podporovat koalici. „Ale byl bych rád, kdyby to, co se tu dnes stalo, se už nikdy neopakovalo. Protože dneska se to stalo kvůli takové hlouposti, jako jsou můstky na Ještědu, což je marginální záležitost. Ale příště by se to mohlo stát kvůli něčemu opravdu důležitému,“ dodal.

Kdo Němečka nahradí, se zatím neví. „Nechceme se k tomu ještě vyjadřovat, o rezignaci jsme netušili, i pro nás je to nová informace. Musíme se poradit v rámci místní organizace i zastupitelského klubu,“ uvedla radní Šárka Prachařová (ANO).

Nový náměstek by mohl být zvolen už za měsíc, fungování koalice by to ohrozit nemělo.

VEDENÍ MĚSTA A SKOKANSKÉ MŮSTKY

Já jsem z toho smutnej, ale ono to prostě nejde. (…) Máme na stole žádost od atletů, kteří by chtěli nový stadion. V zimě na nás přijdou běžkaři, ať zasněžujeme běžecké kolečko, protože chtějí běhat. Skokani chtějí skákat, herci chtějí hrát, a proto chtějí nové zázemí. A lidé? Lidé chtějí nové parky a hřiště. Dotace možné jsou, ale vždycky musíme dát nějakou spoluúčast. A město ty možnosti prostě nemá.

Náměstek Jiří Šolc (Starostové), 16. října, odpověď na tiskové konferenci



Já mám jednu velkou výhodu, že jsem se k tomu projektu stavěl pozitivně od samého začátku. Protože si uvědomuju jednu věc, je to jakási kontinuita rozhodování města a kontinuita toku veřejných prostředků. (…) Paní Balašová přinesla projekt, ve kterém 75 % nákladů platí externisté. Připadá mi to trochu nezodpovědné si to nevzít.

Náměstek Jiří Šolc (Starostové), 24. října, projev na zasedání zastupitelstva