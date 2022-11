V kavárně libereckého Kina Varšava se v sobotu 12. listopadu uskutečnila burza gramofonových desek a dalších hudebních artefaktů. Nenechaly si ji ujít desítky návštěvníků, kteří díky tomu získali možnost prohlédnout si vinyly všech žánrů a stylů z celého světa.

Vintage Vinyl Bazar v Liberci. | Video: Martin Štefanov

Řada z nich neodešla s prázdnou, někteří si doslova odnesli poklady do své sbírky. Prodejci byli ze všech koutů republiky, z Prahy, Mnichova Hradiště či ze Stříbrné Skalice. „Lidé mají zájem, ale hodně z nich se kouká jen ze zvědavosti, stačí jim pohled na staré věci. Ale za posledních pět let se opět gramofonové desky dostaly do kurzu,“ řekl pořadatel akce Miroslav Wallek.