Prezident Miloš Zeman se plánuje sejít s premiérem Andrejem Babišem, aby s ním projednal případné odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO) a šéfky Státního úřadu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Oba zmiňovaní trvají totiž na nezbytnosti schválení veškerých očkovacích látek včetně ruské vakcíny Sputnik V Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

„Dvěma největšími překážkami pro dovoz ruské vakcíny jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,” řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Na jeho prohlášení reagoval i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) s tím, že vakcínami bez registrace u EMA se v Libereckém kraji očkovat nebude bez ohledu na to, odkud jsou. „Pokud chce pan prezident někoho odvolávat za to, že nechce umožnit očkování neregistrovanou vakcínou Sputnik, ať si mě přidá na seznam a sežene si k tomu většinu v krajském zastupitelstvu,“ zdůraznil hejtman.

Očkovat vakcínou Sputnik bude možné podle něj tehdy, až bude řádně schválena. „A to stejným způsobem jako všechny další používané vakcíny Pfizer, Moderna a AstraZeneca,“ doplnil.



V Libereckém kraji se podařilo vyočkovat téměř všechny dávky vakcíny Pfizer, kterou obdržel kraj od státu a používá ji převážně v očkovacích centrech. V tomto týdnu by mělo přijít dalších 9 360 dávek, v tom následujícím ale už opět jen 4 680. „Situace by se měla podstatně zlepšit v dubnu, kdy nám stát přislíbil 50 000 dávek vakcíny Pfizer,“ upřesnil Martin Půta. Obdobná situace je i u ostatních druhů vakcín a měla by se zlepšit v následujících týdnech. „Mrzí mě, že to nemůže být rychleji, ale množství dodaných vakcín je pouze a jen věcí státu a není v našich silách ho jakkoli ovlivnit,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.