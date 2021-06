Drtivá většina očkování probíhá ve vakcinačních centrech, jejichž koordinátorem je právě kraj. K praktickým lékařům, kteří se přihlásili k očkování, jdou látky Moderna, AstraZeneca a Janssen, do center Pfizer.

Liberecký kraj dostal na tento týden 24 tisíc dávek Pfizeru. „Víme o tom, že zbylé značky vakcín chodí k praktickým lékařům na základě jejich objednávky. Bohužel oproti Pfizeru je jich zlomek,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Aktivita velkých očkovacích center se ale zvyšuje, a to díky většímu přísunu vakcíny Pfizer. „ Minulý týden jsme se dostali přes čtyři tisíce naočkovaných denně. Kapacita se zvýšila po přesunu centra v České Lípě do areálu tamní nemocnice o dvě stě lidí na 800 naočkovaných denně, k tomu musíme přidat další kapacitu dvou set osob v centru v kulturním domě v Novém Boru,“ upřesnil hejtman.

Tisíce lidí denně

Očkovací centrum v Jablonci nad Nisou se dostalo už v uplynulém týdnu na kapacitu 1100 aplikací na den, tedy 5500 týdně. V libereckém centru, které jako jediné v kraji očkuje také o víkendech, týdně proočkují 9000 dávek.

Centrální rezervační systém pro vakcinaci ale podle některých zájemců nepracuje dobře. „Zaregistroval jsem se v minulém týdnu, asi za tři dny přišel PIN2 pro výběr termínu. Když jsem ho zadal, systém odpověděl, že centrum nemá volný termín,“ přiblížil šedesátiletý Jan ze Železnobrodska.

Podobný zážitek má za sebou i třiačtyřicetiletý Martin z Jablonecka. „Poslouchal jsem, že jsou volná místa pro registraci v Semilech. Když jsem si po výzvě vybíral termín, ukázalo mi to nejdříve 22. června, tedy za tři týdny,“ přiblížil.

Podle oficiálních dat je to trochu jinak. „Už minulý týden se navýšil na dva tisíce denně počet očkování druhou dávkou, a proto se čekání na první dávku prodloužilo, ale asi tak na týden,“ přiblížil Martin Půta.

Jak tedy očkovací centra s počty registrovaných pracují? „Musíme vždy spočítat, kolik máme lidí na druhé dávky, a podle toho dopočítat, kolik můžeme na ten týden otevřít prvních. Popravdě, pořád se to točí jen kolem lahviček. Vždy to máme spočítané přesně na člověka, aby se nic nemuselo likvidovat. Jakmile se vakcína naředí, musí se do šesti hodin aplikovat,“ přiblížila mluvčí Nemocnice Jablonec Jana Válková. Podle ní je možné, že někteří lidé dělají při registraci chyby, například při vyplnění telefonního nebo rodného čísla.

Přijde další nápor

Větší nápor na očkovací centra se znovu očekává od pátku, kdy se budou moci registrovat lidé nad 16 let. Hygienici radí, aby vakcinaci zbytečně neodkládali. „Apeluji na mladší obyvatele, aby očkování nepodceňovali. Očkovací látky jsou účinné i na mutace koronaviru, pojďme využít tu možnost. Nikdo už přece nechce další lockdowny,“ vyzval ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta.

Onemocnění covid-19 v Libereckém kraji výrazně ustupuje. Týdenní záchyt nově nemocných se v okresech kraje pohybuje kolem 50 případů. A to i na Českolipsku, respektive v Polevsku, kde byla odhalena dvě ohniska výraznějšího šíření onemocnění. „Za měsíc tu evidujeme osmdesát případů pozitivních a nemocných. Ohniska, zdá se, jsou pod kontrolou,“ doplnil Vladimír Valenta.

Indická mutace nového koronaviru se objevila v části Novoborska poté, co se tam vrátili lidé pracující ve Velké Británii. Trasování případů podle hygieniků zatím nepřímo dokazuje, že indická mutace se na Novoborsko mohla dostat ze sousedního Děčínska. „Na Děčínsku už před časem tato mutace byla a byla právě v oblasti, která bezprostředně souvisí s Novoborskem. Kontakty mezi těmito dvěma oblastmi tam prostě jsou,“ poznamenal krajský hygienik. Podle hygieniků se mutaci podařilo ohlídat.

Hygienici ale s obavami hledí na současná rychlá rozvolnění opatření proti šíření koronaviru. Vlivem rázného rozvolnění se podle nich prudce zvýší riziko přenosu.