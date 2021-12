Děti od pěti do 11 let se začnou v Libereckém kraji očkovat příští týden. Informovalo o tom vedení kraje.

Očkování dětí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Škotko

Zájem je zatím malý, do předregistrace se k pondělku přihlásilo 271 zájemců. Jako první se děti mladší 12 let mohou nechat oočkovat v Liberci, a to pravděpodobně už příští úterý. "Čtyři páteřní nemocnice v kraji se připravují na očkování dětí v kategorii 5 až 11 let, které bude probíhat jen v některých dnech od 11. ledna. Půjde o stejná zařízení, kde se očkuje kategorie 12 až 15 let," informoval krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter. Dodal, že v kraji už očkují mladší kategorie dětští lékaři. "Naočkováno už bylo 80 dětí v této kategorii, z toho 20 přímo v kraji," doplnil Richter.