Všímavost i empatii projevil začátkem letošního roku devětašedesátiletý vitální senior Miroslav Synek ze Cvikova. Za pomoc zraněnému a pohřešovanému chlapci obdržel ve středu 22. května v rámci projektu „Ztracená pomněnka“ věcný dar s certifikátem. Stal se prvním takto oceněným v Libereckém kraji. Jedná se o společný projekt Policie České republiky a Slavia pojišťovny, ve kterém bylo už předáno téměř deset ocenění v celé České republice.

„Ztracená pomněnka“ poprvé v Libereckém kraji | Foto: Deník/KŘP Libereckého kraje

Masivní pátrací akci spustilo oznámení o pohřešovaném třináctiletém školákovi z Českolipska, po kterém pátrala více jak desítka policejních hlídek, psovodi a tým pátračů.

Při příjezdu sanitky vypadal muž v pořádku. Ve vteřině ho už resuscitovali

Navzdory prověření řady veřejných míst, nemocničních a školských zařízení, sportovišť či obchodních domů nebylo po chlapci nikde vidu ani slechu. O den později se ráno vydal devětašedesátiletý vitální senior Miroslav Synek na procházku a rozhodl se upustit od své obvyklé trasy. Mrzlo a polní stezka navazující na hradbu lesa v něm vyvolávala pochyby o komfortní procházce. Nedaleko skalní vyhlídky v katastru Cvikova spatřil na zemi cosi podivného. „Nejprve jsem měl za to, že se jedná o nějaký červený batoh,“ zavzpomínal na první dojem Synek. Jakmile se přiblížil, všiml si, že se to cosi červeného na zemi hýbá. „Hned mi bylo jasné, že je to člověk. Přiběhl jsem k promrzlému chlapci a zkoušel jsem, zda komunikuje. Byl jsem rád, že mi odpovídal na otázky a navíc jsem z něho dostal také telefonní číslo na rodinné příslušníky. Bohužel nebylo správné“, podotkl zachránce.

VIDEO: Hasiči soutěžili ve vyprošťování při bouračkách. Bodovali i liberečtí

Zavolal na tísňovou linku, popsal celou událost, místo, kde se nachází a popsal i zranění a stav třináctiletého hocha. „Opatrně jsem jej odnesl k nejbližšímu turistickému odpočívadlu a vyčkal s ním do příjezdu policistů a zdravotníků. Pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo někdy před desátou dopoledne“, dodal zachránce, který školáka téměř po osmnácti hodinách vypátral. „Jsem nesmírně poctěn, že mohu být osobně přítomen u ocenění prvního občana Libereckého kraje. Velice děkuji panu Synkovi v jeho rozhodnutí vydat se tou složitější a nekomfortní cestou na jeho obvyklých denních procházkách po okolí svého města. Právě toto jeho rozhodnutí mělo za následek nalezení zraněného chlapce a jeho záchranu,“ zdůraznil náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Penz.

Jezevec uvázl hlavou v pletivovém vězení. Zachránili ho turnovští hasiči

„Ztracená pomněnka“ navazuje na Mezinárodní den pohřešovaných dětí, tvz. Pomněnkový den, který je každoročně připomínán k 25. květnu. Právě v tento den se v roce 1979 v New Yorku ztratil cestou do školy tehdy šestiletý chlapec. I přes rozsáhlé pátrání se jej však doposud nepodařilo nalézt. „A právě proto, že se do pátrání po pohřešovaných lidech nezřídka zapojují i lidé z řad dobrovolníků, dobrovolnických organizací a široké veřejnosti, má tento projekt lidi motivovat k tomu, aby nebyli lhostejní k problémům druhých, ke vzájemné pomoci, empatii a všímavosti“, sdělil gestor projektu a zástupce Slavia pojišťovny Václav Bálek.

Diamantové ocenění získala lékařka z Liberce, jela si pro něj až do Basileje

Kriminalisté zároveň představili pomocnou aplikaci „Echo“, která má za cíl rozšířit Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech o osoby seniorského věku s názvem „Senior v ohrožení“.

„V souvislosti s vyhodnocením kontrolně metodických činností v rámci České republiky a vyhodnocením pátracích akcí jsme zjistili, že nejen děti, ale i osoby v pokročilém věku patří do kategorie nejzranitelnějších pohřešovaných osob,“ informoval Tomáš Kohout z 1. oddělení pátrací Služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia. „Jelikož v mnoha případech končí pátrání po těchto osobách tragicky, je na místě aktivně zapojit do procesu širokou veřejnost,“ doplnil. K rozšíření tohoto mechanismu pátrání nejen po dětech v ohrožení, ale i po seniorech v ohrožení, dojde na počátku měsíce června tohoto roku.

Rudiš a Horáčková slaví úspěch, obdrželi německou literární ceny

V uplynulém roce pátrali policisté v Libereckém kraji po 1301 lidí v celostátním pátrání. Z tohoto celkového počtu se jich podařilo vypátrat 1237. V rámci systému pohřešování v Libereckém kraji evidovali okolo stovek osob, z nichž 23 bylo ve věku nezletilých a 30 mladistvých. „K polovině května roku 2024 jsme v kraji pod Ještědem pátrali už po 463 osobách v celostátním pátráním. Pohřešováno bylo dosud 40 osob, z nichž bylo 8 nezletilých a 9 mladistvých. Vypátrat se nám podařilo 356 lidí,“ dodal krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Mohlo by vás zajímat: Bývalý brownfield přivítá obyvatele na podzim. Vznikly základy komunitní zahrady