Zatímco někteří působili při triáži u vstupu do nemocnic a v dalších zdravotnických zařízeních, jiní jezdili s mobilním zdravotnickým týmem testovat obyvatele či pomáhali krajským hygienikům s trasováním. Budoucí učitelé se zhostili doučování dětí lékařů. Jejich pomoc a nasazení ocenil i rektor TUL Miroslav Brzezina, když zástupcům studentů dvou fakult předal v úterý 27. září během akademického obřadu Dies Academicus diplom upomínající na jejich pomoc v době pandemie.

„Studentky a studenti se velice rychle a aktivně zapojili do pomoci podle své odbornosti tam, kde bylo nejvíce potřeba. Mnozí z nich nečekali na povolání státem ani na výzvy děkanů nebo mou rektorskou výzvu a přihlásili se dobrovolně. Často nastoupili po bok profesionálů do první linie a obstáli tam na výbornou,“ zdůraznil Brzezina.

Z povahy náplně jejich studia pomohli v největším počtu studenti fakulty zdravotnických studií a studenti fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Jelikož jich byly stovky a řada z nich už své studium dokončila, zvolilo vedení univerzity symbolické poděkování skrze zástupce studenstva těchto fakult. Za Fakultu zdravotnických studií TUL převzali diplom Barbora Tylichová a Václav Nocar, za Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL to byli Lucie Houšková a Zuzana Al-Chalabi.

„Neměli to vůbec lehké. Studijní povinnosti museli plnit nadále, jen se jim přesunuly do online prostředí. K tomu čelili potížím s organizací svého studia, kdy nemohli ani vstoupit na univerzitní půdu. Zvládli to všechno a zvládli to na jedničku,“ podotkl prorektor TUL Pavel Satrapa.

Ocenění proběhlo v rámci akademického obřadu Dies Academicus, který měl na Technické univerzitě v Liberci premiéru. Dalšími body slavnostního programu bylo představení nových profesorů a docentů, jmenování docentů, promoce absolventek a absolventů doktorského studia a také udělení pamětních medailí liberecké univerzity. „Akademický obřad Dies Academicus bude tradičním slavnostním setkáním na začátku akademického roku, příští rok ho spojíme s oslavami 70 let od založení liberecké univerzity,“ dodal mluvčí univerzity Radek Pirkl.