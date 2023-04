Hana Vladyková, která žije v Rezidenci RoSa v centru Liberce, se stala jednou ze šesti účastnic letošního oblastního ročníku soutěže Babička roku.

Hana Vladyková. | Foto: RoSa Liberec

Tradičně tuto zábavnou talentovou soutěž vyhlašuje Krajská rada seniorů Libereckého kraje a oblastní kolo se uskuteční v úterý 18. dubna přímo ve společenském sále RoSy. Kromě podpory soutěžících čeká na všechny bohatý zábavný program. Vstup je zdarma.

Soutěžní odpoledne začne v komunitním domě ve 14 hodin. Soutěžící čekají tři disciplíny. Představení v rozhovoru s moderátorem, vlastní vystoupení a módní přehlídka. S tou má čtyřiasedmdesátiletá obyvatelka RoSy bohaté zkušenosti. Podle svých slov se rozhodla účastnit především proto, aby zviditelnila právě RoSu, ve které žije už několik let. Nejdříve totiž bydlela ve stejném domě v Praze, za rodinou se ale odstěhovala před rokem právě do Liberce.

„Chci lidi inspirovat, aby se nebáli, přišli se k nám podívat na program i na to, jak se tu dobře bydlí. Gymnastiku už asi nepředvedu, ale ráda bych přemluvila vnuky, abychom vymysleli společně nějaká vtipná videa. Chci hosty hlavně pobavit. Zároveň ale sdělit také dnešní generaci, aby víc myslela dopředu, plánovala lépe budoucnost a říct jim, že bude zase líp,“ prozradila Hana Vladyková.

Akci Babička roku podporuje i Centrum a Rezidence RoSa, kde se oblastní kolo koná. „Toto je přesně ten typ soutěže, který zapadá do naší myšlenky propojování generací. Ukazuje, že naše babičky nám rozhodně mají co říct, a že mají chuť se zapojovat do běžného života. Jsme rádi, že se u nás oblastní kolo poprvé koná a těšíme se na všechny soutěžící i hosty, kteří si přijdou odpoledne užít,“ podotkla Anna Ježková, zakladatelka Rezidence a Centra RoSa.

Soutěžící z Libereckého kraje zaznamenaly v soutěži Babička roku v minulosti již řadu úspěchů. V roce 2020 to byl titul Babička sympatie, dvakrát získaly místní seniorky bronzovou medaili, a v loňském roce dokonce stříbro. Podmínkou soutěže je věk od 60 let, trvalý pobyt v Libereckém kraji a zaslání přihlášky. Vítězka oblastního kola v RoSe se zúčastní krajského kola 21. září v Lidových sadech v Liberci. O titul budou bojovat také vítězky z dalších oblastních kol Libereckého kraje.