Noční spoje nejezdí v Liberci ani Jablonci nad Nisou. K jejich zrušení došlo během pandemie koronaviru v březnu, dopravci je od té doby kvůli poklesu cestujících v MHD neobnovili. Nyní, kdy se situace v ČR stabilizovala a většina nočních podniků zůstává otevřená i po půlnoci, se začínají objevovat kritické hlasy žádající jejich znovuzavedení.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Adam Fogl

Zatímco v Jablonci plánují, že se noční linka vrátí do provozu v září s novým jízdních řádem, v Liberci je situace nočních autobusů nejistá. V obou městech tak v současné době nelze po půlnoci využít MHD k dopravě domů. „Je to směšné, že ve stotisícovém městě jede poslední autobus z centra ve čtvrt na dvanáct. Přes týden mi to ani tolik nevadí, ale když vyrážíme v pátek nebo v sobotu večer na párty a nechceme čekat na první ranní autobus, nemáme se jak dostat domů,“ řekl Deníku Marek Nový z libereckých Rochlic.