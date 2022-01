Automobily s názvy S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II se řadí ke špičce v oblasti radiačního a chemického průzkumu a podle náčelníka chemického vojska, plukovníka Radka Maliny jimi Česká republika dokazuje, že umí být nezávislá ve vlastním vývoji a vyzbrojování. Nová průzkumná vozidla nahradí zastaralé sovětské transportéry BRDM z 60. let i chemické land rovery z 90. let.

„Na vysloužilé vozidlo BRDM-2rch se těžko sháněly náhradní díly, vůbec už nemluvím o kritické zastaralosti detekčních, navigačních a spojovacích prvků. Chemické land rovery z 90. let zase nesplňují požadavky balistické a protiminové ochrany a začaly zastarávat technologicky,“ vysvětlil Malina, proč bylo potřeba vozový park modernizovat.

Vývoj prototypu soupravy lehkého obrněného vozidla probíhal od roku 2008, vloni splnila vojskové zkoušky a armáda je zařadila do výzbroje. „Státní podnik VVÚ je tvůrcem nástaveb vozidel na podvozku Iveco. Tyto nástavby obsahují všechny měřicí prvky nutné k provádění radiačního, chemického a nespecifického biologického průzkumu a pozorování, odběru vzorků a částečné dekontaminace dle současných standardů NATO,“ řekl Malina. Dodal, že spolupráce s Vojenským výzkumným ústavem byla podle něj přínosná nejen kvůli zkušenostem státního podniku a vlastní vědecko-výzkumné základně, ale především kvůli pochopení potřeb vojáků při jejich práci.

Liberečtí chemici ve středu převzali prvních pět párů vozidel, další zamíří k chemickým specialistům 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády a dalších útvarů. Většinu vozidel bude podle Maliny spravovat 31. pluk jako „nositel klíčových schopností v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení“. Podle velitele libereckých chemiků je přínos nových vozů znatelný hlavně v obslužnosti, automatizaci a detekci látek radiačního a chemického průzkumu. Jsou rychlejší, přesnější a spolehlivější, vozidla mají schopnost vzájemného potvrzování výsledků měření, které zaručují přesnější výsledek.

Zdroj: Armáda ČR

„Nová vozidla obsahují soupravu pro odběr vzorků, souprava s přívěsem je vybavena robotem, který umožňuje průzkum určitých prostor, kam tak není potřeba vysílat lidskou sílu. Kabina je balisticky chráněna proti střelám a zároveň jsou obě vozidla vybavena věžovou stanicí s lafetovaným kulometem,“ popsal velitel libereckého pluku Martin Fokt. Vojáci navíc uvnitř nemusejí pracovat v ochranných maskách, kabina se dokáže hermeticky uzavřít. Součástí dalšího vybavení je také na obou vozidlech nezávislá meteostanice.

Podle Fokta je díky špičkovým komunikačním prostředkům posádka schopná nejen rychle varovat ohrožené bojové jednotky, ale informace se rovněž automaticky zasílá ke zpracování na vyšší stupně velení. „Vozidlo je schopno zapojit se do softwarových systémů řízení boje, kam dodává potřebné informace a pomáhá tak tvořit obraz bojiště,“ doplnil výhody moderní techniky Malina.

Nová souprava se skládá ze dvou mezi sebou propojených vozidel a závěsného vozíku, liberečtí chemici to považují za obrovskou přednost. „V bojových podmínkách vytvářejí družstvo a navzájem se kryjí, doplňují se také v přístrojovém vybavení – logicky tolik techniky a vybavení by se do jednoho auta nevešlo,“ vyzdvihl nadrotmistr Tomáš Janků.

Vojáci si podle něj rovněž chválí větší vnitřní prostor kabiny, který dokáže pojmout i osobní věci. Díky moderním vozidlům bude podle něj možné nasadit chemiky v jakýchkoliv bojových operacích. Technologicky už totiž nejsou nijak limitována a splňují potřebné alianční standardy. Vojenští představitelé navíc zdůrazňovali jako přidanou hodnotou projektu to, že České republika je schopná navrhnout, vyvinout, vyrobit a dodávat unikátní fungující systém radiačního a chemického průzkumu, který splňuje poměrně náročné požadavky. „Ukazujeme tím, že umíme být nezávislí ve vlastním vývoji a vyzbrojování,“ zdůraznil náčelník chemického vojska Malina.

Podle náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Aleše Opaty zatím není jasné, kdy se vozidla použijí v ostré akci. „Vojáci nyní projdou poměrně náročným a komplikovaným výcvikem, protože jde o sofistikovanou techniku. To může trvat půl roku nebo rok,“ sdělil Opata.