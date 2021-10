/FOTO/ V Oblastní galerii Liberec potrvá až do 2. ledna příštího roku nová výstava, která se zabývá vizuálními projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích. Nová expozice ukazuje, jak křehké jsou hranice mezi zdánlivě nevinnými předsudky vůči Židům a jejich vydělování ze společnosti a domněle humornou stereotypizací a nebezpečnou nenávistí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.