Díky místní vinici, chmelnici a ovocnému sadu může škola vyrábět propagační školní pivo, školní víno a školní jablečný mošt. Na pozemcích školy se od jara do podzimu pasou školní krávy, ovce a kozy. Na farmě dále žijí králíci národního plemene Bílý černopesíkatý a Castorex a vodní i hrabavá drůbež jako kachny, husy, slepice, krůty a perličky. Nechybí ani dva včelíny.

V minulých letech obhospodařovala Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu pouze 7 hektarů trvalých travních porostů. Letos v únoru převzala do obhospodařování dalších 35 hektarů. Frýdlantská škola má do budoucna řadu plánů. Mezi ně patří například chovat původní české plemeno skotu Česká červinka a zapojit se do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a zvířat, realizovat na svých pozemcích program pro zadržení vody v krajině či založit ovocný sad.