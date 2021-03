Dočasný azyl v Arše Liberec našla tři podchlazená, přibližně šest týdnů stará veveřátka. Byla nalezena v lesoparku ve Vratislavicích nad Nisou a jedno mělo po pádu také zkrvavený čumáček.

Jedná se o dvě samičky a jednoho samečka. „Najdou-li se veverčí mláďata mimo hnízdní dutinu, velmi pravděpodobně by bez lidské pomoci zahynula. Matka si je většinou nevynese zpět do hnízda,“ řekla ředitelka Záchranné stanice Archa Ivana Hancvenclová. Veveřátka aktuálně zkouší šplhat a pochutnávají si na ořechách, piškotech, jablcích, mrkvi a mléčné kašičce. „Za několik týdnů je přemístíme do velké venkovní voliéry, aby si osvojili veškeré návyky nutné pro život na svobodě,“ dodala Hancvenclová.