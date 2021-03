Souběžně s tím vyrostlo obchodní centrum Luna, které bylo s velkou pompou otevřeno. Pro tehdejší obyvatele představovala Luna splněný sen, nabízela komplexní služby včetně celé řady obchodů.

Uplynulo několik let a Luna jako by ustrnula v čase. Obchody jeden za druhým postupně zmizely a zůstala jen hrstka včetně pobočky České pošty, potravin či second handu. Aktuálně nabízí pronájem zdejších obchodních prostor realitní kancelář.