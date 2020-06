Ikonická stavba, za kterou dostal architekt Karel Hubáček jako jediný Čech mezinárodní Perretovu cenu, stojí na Ještědu od roku 1973. Hotel a vysílač ve tvaru rotačního hyperboloidu se od té doby stal symbolem nejen Liberce, ale celého kraje. Letos na podzim oslaví tato národní kulturní památka 47. narozeniny, za předčasný dárek může být považována architektonická studie obnovy hotelu a vysílače, kterou včera představilo ARN studio z Hradce Králové. Ještěd je tak blíže k rekonstrukci, kterou potřebuje.

„Je to první z kroků na dlouhé cestě. I když je Ještěd relativně mladý, v podmínkách, v jakých stojí, bude potřebovat opravu dříve nebo později,“ řekl hejtman Martin Půta.

Práce na studii začaly v roce 2017, kdy byla vypsána soutěž spolkem Ještěd 73. Ten sdružuje jak majitele budovy, kterým jsou České radiokomunikace, tak zástupce Libereckého kraje a současného provozovatele hotelu a restaurace. Architekti Jiří a Michal Krejčíkovi navrhli na Ještědu bezbariérový přístup s výtahem, který nahradí věž Daliborku. Vzniknout by zde měly i výstavní prostory, kolárna a lyžárna. Podle jejich návrhu by mělo dojít k zasklení ochozu, opravě plášťů stavby a betonových exteriérů. Změny se dočkají také interiéry hotelu a pokojů. Úplně novým prvkem by měla být terasa na střeše horní zastávky lanovky.

Obnovu a opravu horského hotelu a vysílače přirovnalo rodinné architektonické duo k opravě automobilového veterána. „Když najdete ve stodole starého veterána a je zchátralý, první, co uděláte, je, že ho rozeberete na díly. Všechno zkontrolujete a provede se kompletní revize. Po výrobě náhradních dílů nebo replik se znovu sestaví, aby vypadal, jako že právě sjel z výrobní linky. I takto si představujeme naši cestu při rekonstrukci Ještědu,“ vysvětlil Jiří Krejčík.

Jeho syn pak dodal, že se snažili respektovat vztah stavby k okolní krajině, její technologickou podstatu a její fungování. Architekti ale nebudou pouze obnovovat to, co už na Ještědu jednou bylo. Velkou část architektonické studie tvoří nové prvky, které by měly přispět ke zlepšení provozu, ale i k většímu komfortu návštěvníků. Kromě už zmíněného bezbariérového vstupu dojde k vybudování expozičního sálu, kde by se mohla připomínat historie stavby a související zajímavosti.

„O Ještědu by se tak dozvěděli i ti návštěvníci, kteří se neubytují v hotelu nebo se nepůjdou najíst do restaurace,“ dodal Michal Krejčík.

Další novinkou má být zasklení ochozu antireflexními ohýbanými skly, tak aby byla zachována průhlednost a lidé nepřišli o výhled do krajiny, kvůli kterému na horu přicházejí. Architekti uvažují i o vytápění vchodové rampy, aby byla přístupnější. Technickou nutností bude pak oprava plášťů budovy. Zatímco ocelová část a laminátový plášť jsou podle architektů v dobrém stavu, kompletní výměnu potřebuje hliníkový plášť stavby. „Současné problémy jsou řešitelné. Nejvíce nám ale zamotává hlavu stav exteriérových betonů, na kterých se hodně podepsaly klimatické podmínky,“ podotkl Jiří Krejčík a dodal, že část z nich se bude muset nahradit.

Zdroj: ARN StudioInteriéry by měly projít citlivou obnovou v duchu toho, co doposud dělal spolek Ještěd 73. Tomu se podařilo zrekonstruovat nebo znovu vyrobit podle původních plánů část mobiliáře restaurace a interiéru hotelu. Největších změn se dočká 4. podlaží, kde se spojí buňky, ve kterých dříve bydleli zaměstnanci, a z nich vzniknou hotelové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kdysi totiž byla koupelna umístěná na chodbě a obyvatelé ji sdíleli. Nového interiéru se také dočká apartmán ve 3. podlaží, který autoři navrhli v kontrastu s dalšími pokoji i samotnou stavbou ve stylu Ludvíka XIV. „Měl to být určitý vtip. Vidíme to jako paralelu k filmu Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka. Chceme navázat na původní návrh a přímo ve Versailles oskenovat sadu nábytku a potom ji za pomocí CNC strojů vyrobit a umístit do apartmánu,“ přiblížil ambiciózní plán Michal Krejčík.

Pro turisty bude asi největší změnou úprava okolí Ještědu. Architekti chtějí upravit stávající terasy, umístit tam pevný mobiliář, tak aby se tam mohli konat venkovní akce. Přibýt má také nový kiosek ve tvaru koule. „Mohl by tak doplnit příběh sochy plačícího Marťana, který se na místě nachází,“ doplnil architekt.

Na východní straně má vzniknout nová terasa na střeše horní stanice lanovky. Sjednotit by se mělo i umístění antén v prostoru kolem vysílače. Novinkou by mohla být i nově zavedená kyvadlová doprava, která by návštěvníky dopravovala nahoru z parkoviště na Ještědce. „Představoval bych si nějaký futuristický elektromobil od Elona Muska,“ nadhodil s humorem Michal Krejčík.

Jelikož má budova nejvyšší stupeň památkové ochrany, je specifická svou konstrukcí a je potřeba zachovat její funkčnost, budou se náklady na rekonstrukci pohybovat ve stovkách milionů korun. Podle architektů ze studia ARN by to mohlo být půl miliardy a více. Financování je ale zatím nejisté, protože takové peníze nikdo ze zapojených subjektů nemá.

Podle generálního ředitele Českých radiokomunikací Víta Vážana se budou snažit získat peníze z dotací. A to i přes fakt, že s financováním komerčních objektů z evropských peněz byl v minulosti problém. „Provádíme kontroly a opravy stavby kontinuálně. Investovali jsme už 60 milionů korun. Uvědomujeme si význam Ještědu jako památky a snažíme se o něj starat. Při vyjednávání o dotacích se pokusíme vyjednat výjimku,“ dodal Vážan.