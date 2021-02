V pondělí se spustila vakcinace pro už registrované zájemce z řad seniorů. Očkovací centra se otevřela na pěti místech v regionu, jedno z nich sídlí budově D libereckého krajského úřadu.

Očkovací centrum v Liberci má za sebou první „zátěžový“ den | Foto: Krajská nemocnice Liberec

Očkovací centrum je výsledkem snažení Krajské nemocnice Liberec a Libereckého kraje, intenzivního vzepětí zdejších lidí. První „zátěžový“ den zde proběhl bez problémů, fronty se netvořily a nezaznamenali ani žádné alergické reakce. Drobným nešvarem byl brzký příchod seniorů. Lidé by se měli dostavit do center na čas, aby se zbytečně netvořily fronty. Od 1. března se budou moci registrovat senioři starší 70 let. Nadále funguje ve všední dny od 8 do 16 hodin krajská informační a registrační linka k očkování 800 880 066.