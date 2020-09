Inspirací pro výstavu POUZAR! VYSOKÉ NAPĚTÍ se autorovi staly vzpomínky z dětství, kdy při výletech v okolí Jablonce často procházel pod kovovými konstrukcemi elektrického vedení.

"Byl fascinován představou neviditelné síly podpořenou zvláštní estetikou výstražných cedulí, varující před nebezpečím elektrického proudu. Zmiňovaný pocit znejistění a ohrožení, který zažívá člověk konfrontovaný s výstražnou cedulí, hučením elektrické rozvodny, či obnaženou zásuvkou se Martin J. Pouzar pokusil přenést na fasádu a do nitra MOON Gallery," vysvětlil provozovatel galerie Roman Dobeš. Podle něj Pouzar nápaditou intervencí návštěvníky vtahuje do hry. "V té se dostává do zajímavého sváru náš podprahový strach z elektrického proudu a pokušitelské nutkání dotýkat se drátů i na zem spadlých," dodal Dobeš.



Martin J. Pouzar v Jablonci nad Nisou žije, tvoří a společně se svou manželkou Veronikou Pouzarovou provozuje také i galerii POUZAR&OVÁ zaměřenou na výstavy a prodej autorského a designového šperku a bižuterie. Je bývalým odborným učitelem na SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou a spoluzakladatelem studia Pentimenti. Působil jako externí designér v řadě významných šperkařských, bižuterních a sklářských firem. V současné době pracuje na Katedře designu Fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci.