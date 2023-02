„Jsme rádi, že se podařilo tradici masopustu ve Frýdlantě udržet i poté, co byla přerušena opatřeními proti nemoci covid-19. Už loni byla nit tradice navázána a letos se pokračovalo, jako by k žádnému přerušení ani nedošlo. Masopust se nesl vyloženě v uvolněné a radostné atmosféře," říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

K dětem z mateřské školy Jiráskova se přidaly i děti z ostatních budov mateřské školy a také děti ze základní školy a Základní školy speciální. Svou účastí přispěli i klienti a zaměstnanci Domova U Spasitele, které tentokrát doprovázeli i žáci Střední školy hospodářské a lesnické, kteří tam docházejí na praxi.

„Po cestě jsme rozdávali kolemjdoucím masopustní dobroty a na náměstí se pak zpívalo a tancovalo, abychom si ten masopust s dětmi co nejlépe užili. Vždyť se na něj také už kolik dní pečlivě připravovaly. Učily se básničky, písničky, připravovaly si masky. Všem, kteří se na letošním masopustu podíleli, patří velký dík a děkujeme i všem rodičům, prarodičům i ostatním příchozím, že nás přišli na náměstí podpořit a poveselit se s námi," říká za organizující školku MŠ Jiráskova její vedoucí Michaela Fiedlerová.

Také letos se do masopustního veselí před radnicí aktivně zapojilo i vedení Frýdlantu. „Už šestnáctým rokem si také my připravujeme převlek. Letos jsme se proměnili v indiány. Baví to děti i nás, je to příjemné zpestření tohoto zimního pošmourného období," říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Děti z mateřských a základních škol se znovu sejdou 24. března, kdy budou z města vynášet Morenu. Sraz bude 10 hodin u základní školy v Husově ulici, na náměstí dorazí průvod zhruba v 10.15 hodin a připraven je opět krátký program. Poté se děti vydají v průvodu k řece Smědé u kostela Nalezení sv. Kříže, kde hodí Moreny do vody, aby zima definitivně odešla z města.

(mp)