Dopravní policisté děti prověřili ze znalostí dopravních značek a předali jim rady, jak jezdit bezpečně na kole a koloběžce. Také se děti dozvěděly, jak bezpečně chodit po silnicích. Za odměnu si děti mohly sednou do služebního auta a zapnout majáky i sirénu.

Hlídka cizinecké policie přijela přímo služebním vozem, ve kterém si děti připadaly jako v kanceláři na kolečkách, protože je auto vybaveno skvělou moderní technikou.

"Celkem 45 mladých nadšenců ve věku od 8 do 14 let fascinoval policista z personálního odboru, který předvedl svoji výstroj a výzbroj z pořádkové policie. Z dorostenců si vybíral své budoucí parťáky a postupně je oblékal do těžké neprůstřelné vesty s přilbou a chrániči. Obdařil je ochranným štítem a obuškem a společně na ukázku spoutali nejednoho rošťáka," uvedla k akci policejní preventistka Dana Burešová.