Zatím se to v okolí Severočeského muzea v Liberci hemží řemeslníky. Už na jaře je vystřídají odborníci, kteří začnou instalovat expozice. Poprvé by je lidé měli uvidět 26. září letošního roku.

„Teď finišují stavební práce, dokončují se instalace nových technologií, jako jsou klimatizace nebo nové osvětlení. Restaurováním projdou také historické prvky stavby z konce 19. století, jako jsou okna, dveře, kování, sochařská výzdoba,“ popsal podrobnosti ředitel muzea Jiří Křížek. Hotovo by mělo být v březnu.

Pak na jejich místa nastoupí odborníci, kteří se vrhnou na nové instalace. V červnu a v červenci se mají začít instalovat vitríny s jednotlivými exponáty. Většina z nich teď prochází rukama zkušených restaurátorů. „Díky evropským dotacím se podařilo získat peníze na restaurování. Na některých předmětech se podepsaly jak vnější vlivy, jako třeba UV záření, tak i nenechavé ruce návštěvníků. Byly poničené takovým způsobem, že nešly vystavit,“ popsal ředitel muzea.

Co lidé uvidí?

Z pohledu samotné expozice nečeká návštěvníky nic závratného. Muzeum se i nadále bude věnovat regionálním a vlastivědným zajímavostem s důrazem na umělecko řemeslnou tradici kraje. „Muzeum vracíme uměleckému řemeslu a užitému umění. Chceme udržet kontinuitu uměleckého řemesla v kraji. Je to příležitost, jak prezentovat umělecké školy, jejichž koncentrace na tak malém prostoru je naprosto výjimečná. A prošlo jimi mnoho generací významných umělců,“ připomněl Křížek.

Kromě legendy tavené skleněné plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové to byli například autor podoby skleněného sarkofágu pro dánskou královskou rodinu, výtvarník Zdeněk Lhotský, či světoznámá oděvní návrhářka Blanka Matragi, ale i mnozí další. „Návštěvníka tak čeká zbrusu nová podoba expozice užitého umění od antiky po současnost, přičemž chceme zdůraznit důležitost vzdělávání v tomto oboru,“ připomněl Křížek.

Přiznal, že za to sklízejí kritiku od libereckých patriotů, kteří by v historické budově rádi viděli expozici věnovanou samotnému městu. To je ale podle ředitele vyloučeno jak ze samotné zřizovací listiny, podle níž jde o regionální, nikoliv městské muzeum, tak i kvůli prostoru.

To se muzeum před začátkem rekonstrukce pokusilo vyřešit přístavbou. Nápad ale zkrachoval. „Navrhli jsme mezinárodní architektonickou soutěž na přístavbu pro expozici regionálních dějin, ale nepovedlo se, protože park, kde měla být, je památkově chráněný. Nakonec jsem tuto myšlenku úplně opustil a šli jsme cestou revitalizace parku a modernizace hlavní budovy. Kdyby přístavba prošla, věřím, že bych se kritice od konzervativnější části obyvatel stejně nevyhnul,“ prohlásil ředitel.

Vlastivědná expozice

Druhá část zmodernizovaných expozic bude patřit vlastivědě. Podle Křížka jde o tradici, která vychází z blízkosti Jizerských hor. Z regionální historie uvidí návštěvníci opět expozici věnovanou výrobě hudebních automatů a flašinetů, které se vyráběly v nedaleké Chrastavě a své stálé místo získá i zrestaurovaný Metelkův betlém. V expozici regionálních dějin se promění i velký výstavní sál. „Jednou z úvodních výstav budou nacistické konfiskáty z území Liberecka,“ prozradil Křížek. Víc se toho podle něj do muzea nevejde. Jednoduše proto, že prostory „nejsou nafukovací“.

Novinkou bude důraz na některé moderní prvky. Návštěvníci budou moci třeba sledovat videoprojekci s ukázkou uměleckých řemesel, nové budou také edukativní exponáty. „Půjde o různé aplikace a hry, kdy si budete moci spojovat různé exponáty. Průvodcem pro nejmenší bude zase pohádkový kocour Pacourek,“ přiblížil ředitel. Prozradil, že jméno fiktivního muzejního kocourka bylo inspirováno někdejším významným historikem umění.

Zázemí tu v budoucnu nalezne i festival animovaných filmů Anifest, který se od května přestěhuje z jižních Čech do Liberce.

Revitalizací projde také zmíněný park, odkud by měly zmizet betonové lavičky z 80. let i rezavé kandelábry a nahrazeny by měly být novými, které budou korespondovat s historickou podobou muzea i jeho okolí.

Přístavba v Jablonci

Zatímco Liberec by si na moderní přístavbu muzea netroufl, v sousedním Jablonci se spojení starého a nového nebojí. Důkazem je zcela neobvyklá přístavba v podobě skleněného krystalu, která bude součástí historické budovy Muzea skla a bižuterie.

„Tvar krystalu nebo bižuterního kamene zvolili autoři nejen jako symbol rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co návštěvník může očekávat uvnitř,“ uvedla už dříve ředitelka jabloneckého muzea Milada Valečková. Návštěvníci uvnitř najdou mimo jiné stálou výstavu skleněných vánočních ozdob, kterými se zdejší region proslavil. Otevřena bude také až koncem příštího roku.