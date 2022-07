Obnova pokračuje. Kraj finančně podpořil Beranův hostinec v Trávníčku

Nové toalety a kořenová čistička odpadních vod vyrostou nejpozději do poloviny příštího roku v Beranově hostinci v Trávníčku. Finančně to podpořil Liberecký kraj, a to částkou 874 tisíc korun.

Beranův hostinec v Trávníčku. | Foto: se souhlasem Libereckého kraje