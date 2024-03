Městu se navíc podařilo získat dotace, ať už od Libereckého kraje nebo od Ministerstva pro místní rozvoj. „Pokud vše vyjde a uspějeme v dotačních titulech, mohlo by se městu vrátit až dvě třetiny z celkové částky. To vnímám jako neskutečný úspěch,“ dodal Petr Černica.

„Oficiální představení náměstí proběhne v rámci novoměstských slavností, které se budou konat začátkem června k příležitosti 440 let založení města,“ řekl Deníku novoměstský starosta Petr Černica s tím, že v budoucnu by měly přibýt i betonové květináče s trvalkami.

Přeměnu navrhlo studio City Upgrade a obyvatelé měli v minulosti příležitost se k vizualizacím vyjádřit. Studio se zároveň podílí na strategickém rozvojovém plánu Nového Města pod Smrkem a ukazuje možnosti a potenciální cesty vývoje města a naplňování jeho předpokladů. „Nejedná se tedy o strategický plán, který pouze popisuje možnosti rozvoje, ale ukazuje, jak konkrétně je možné místa řešit,“ podotkli architekti.

Na obnovené náměstí naváže plánovaná rekonstrukce Dělnického domu, který je v majetku města a zároveň se jedná o památkově chráněnou budovu. Zatímco ve spodní části sídlí restaurace, v horní se konají kulturní akce. „Chceme vyměnit vrchní okna, která jsou v dezolátním stavu. Dále opravit vnitřek, například vyměnit staré osvětlení a počítáme i s výměnou spodních oken a obnovou fasády,“ nastínil plány Černica.

Město v loňském roce prodalo dva pozemky a na místě naproti bývalé Textilaně vyroste v blízké budoucnosti první supermarket. Stane se jím Penny Market, aktuálně pracují na přípravě dokumentace pro udělení stavebního povolení. „Chceme, aby si zákazníci mohli každý den nakoupit kvalitní a čerstvé produkty za výhodné ceny v blízkosti svých domovů a nemuseli za nákupem cestovat na dlouhé vzdálenosti. To je přínosné nejen pro samotné zákazníky, ale i pro životní prostředí. Proto chceme v budoucnu naši prodejnu nabídnout i zákazníkům z Nového Města pod Smrkem a okolí,“ informoval mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Obyvatelé Nového Města pod Smrkem se tak podle něj mohou těšit na moderní, vzdušnou prodejnu a zejména široký sortiment kvalitních produktů za nízké ceny. „Historicky město usilovalo o supermarket a dlouhá léta se to nedařilo. Jsem rád, že se blýská na lepší čas. Věřím, že to ocení nejen obyvatelé, ale i přeshraniční sousedé,“ zdůraznil novoměstský starosta.

O druhý prodaný pozemek projevil zájem polský investor, který zde plánuje vybudovat tři průmyslové haly. „Do dvou let by měl začít se stavbou a do pěti let kolaudovat,“ dodal Petr Černica.

