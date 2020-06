Zvlášť když autoři vítězného návrhu jasně deklarovali, že vše konzultovali s významnými a uznávanými architekty včetně autora původního interiéru Otakara Binara. I přesto negativní komentáře a výtky přišly.

Většina z nich se týkala hotelového apartmánu, který má být ve stylu Ludvíka XIV. „Zveřejněné vizualizace studie interiéru, které nectí ducha původní architektury a designu interiéru, nás značně znervózňují. Věříme, že se jedná o první nástřel a držíme palce celému přípravnému týmu, aby se rekonstrukce vydařila a dostála výjimečné architektonické kvality původního návrhu,“ komentovali návrhy architekti z Kanceláře architektury města Liberec.

Šlo o jednu z těch mírnějších připomínek. Velká část kritiky se také týkala prezentace vítězného návrhu. „Jako zásadní problém vnímám to, že se objevila prezentace nové studie, ale bez informací, jak probíhala ona soutěž, kdo se jí zúčastnil, jaké byly parametry atd. Co se týká kritizované podoby apartmánu, je otázka jestli vtip z konce 60. let je v dnešní době stále vtipný,“ řekl Deníku architekt Filip Landa, šéfredaktor renomovaného architektonického časopisu ERA21, který stojí i za projektem Liberec:Reichenberg.net.

Podle autorů studie Jiřího a Michala Krejčíkových má jít o vytvoření kontrastu mezi jedním konkrétním pokojem a zbytkem stavby. „Tento apartmán, který architekt Binar složil jako žertík z různého 'dobového' nábytku, zde skutečně byl. A nás napadlo jej tam opět vrátit, jen v trošku modernější podobě,“ vysvětlil Jiří Krejčík z ARN studia.

Podle Michala Krejčíka tím odkazují na závěrečnou scénu Vesmírné odysey. „Budovu, která připomíná vesmírnou raketu, osadíme fragmenty dávno zapomenutého lidského života. Celou věc jsme konzultovali i s architektem Binarem a jemu se to moc líbilo,“ dodal mladší člen rodinného architektonického dua.

Své vize chtějí dosáhnout tak, že pomocí 3D skeneru okopírují nějaký charakteristický historický nábytek. „Jako příklad dáváme Versailles. Vybrané části mobiliáře bychom mohli nechat vyfrézovat z nějakého futuristického materiálu. Například z odlehčeného polykarbonátu. Máme představu, že by z toho mohl vzniknout snivý až krystalický pokoj, něco jako palác v oblacích,“ uvedl Michal Krejčík.

Ikonická stavba

Ještěd je podle krajské radní Květy Vinklátové pro místní i pro architekty ikonická stavba, bez níž si Liberec nedokážou představit. Je proto logické, že rekonstrukce vyvolává podobné reakce. „Udělali jsme chybu, že jsme současně s představením studie nepopsali, jak došlo k výběru architektonické kanceláře. Řekla bych, že tato nejasnost způsobila hlavní negativní reakci. Přece jen mají lidé různé špatné zkušenosti z nedávné historie,“ řekla Vinklátová, která má na kraji na starosti rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Podle ní by kritici měli vědět a akceptovat, že vysílač a horský hotel Ještěd má privátního vlastníka, kterým jsou České radiokomunikace. „Čistě teoreticky, pokud by se ten vlastník rozhodl, že půjde jen nutnou zákonnou cestou, tak to udělá,“ dovysvětlila.

Práce na studii započaly v roce 2017 a předcházela jim řada odborných konzultací a průzkumů. Na základě diskuze se členy odborného pracovního týmu zadal spolek Ještěd 73 vypracování srovnávacích studií. Nejednalo se tedy o architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů.

Osloveno bylo 28 architektonických kanceláří z celé republiky. Zadáním bylo vypracovat studii, jejímž cílem bylo zjistit, jak by oslovení architekti přistoupili k řešení dvou úkolů, a sice řešení ochozu a zimního vstupu vysílače a horského hotelu Ještěd. Na výzvu zareagovala architektonická kancelář SIAL a architekti Ondřej Císler, Petr Stolín, Jan Šepka, Tomáš Hradečný, Kamil Mrva a Jiří a Tomáš Krejčíkovi.

Podpora od garantů

V porotě byli mimo zástupců majitele objektu členové spolku Ještěd 73, a co je podstatné, architekti Jiří Suchomel, Miroslav Masák, Otakar Binar a Petr Vorlík. To byli podle Vinklátové odborní garanti s hlavním a rozhodujícím slovem. Vypracovaná studie byla schválena odbornou radou generální ředitelky Národního památkového ústavu, která ji přijala velmi pozitivně.

Kladné závazné stanovisko k architektonickému návrhu obnovy Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd vydal také Krajský úřad Libereckého kraje. „Z negativních reakcí si nic neděláme. Kdokoli se mohl přihlásit a ukázat, jak to udělat nejlépe. My si vážíme názorů pánů Masáka, Binara nebo Suchomela, kteří nás podporují,“ reagoval Michal Krejčík na kritiku.