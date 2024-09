/VIDEO/ Zasloužený potlesk, přípitek a slova díků, to vše za doprovodu melodie písně Můj čas ze seriálu Sanitka, si vysloužil lékař Jan Ira. Ten koncem minulého měsíce odsloužil svou poslední noční službu a odešel do záchranářského důchodu. To se neobešlo bez rozlučky, kterou pro něj uspořádali kolegové ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Jan Ira jezdil zachraňovat pacienty v sanitě neuvěřitelných třiačtyřicet let. Po jeho boku řada kolegů začínala, učila se a profesně rostla. „Děkujeme mu za všechno, co pro lidi v nouzi udělal, ale také za všechno, co udělal pro nás. Do zasloužené záchranářské penze dnes odchází kus našeho života, naší historie. Díky, pane doktore,“ napsali záchranáři na Facebooku.

Chválu a uznání si zasloužil záchranář i od sledujících. „Jan Ira byl je a vždy bude tím nejskvělejším panem doktorem pod širým nebem. Já osobně si takovýchto vynikajících osobností, lidí na 100 % vážím a je mi ctí, že jsem takového skvělého člověka a nejlepšího doktora poznal a viděl ho při práci. Záchranářů si je opravdu třeba vážit a respektovat,“ okomentoval příspěvek Michal V. Za pravdu mu dala Andrea S. „Pan doktor je skvělý člověk a i díky němu jsem zažila krásné praxe, získala chuť k této práci. Děkuji a přeji pohodový a více než zasloužený odpočinek,“ napsala.

„Krásné gesto, krásné rozloučení po náročné a smysluplné práci. Klobouk dolů, pane doktore, musel jste být opravdu člověk na pravém miste, když si Vás kolegové tak cení a dokážou se s Vámi tak dojemně rozloučit, to je nade vše!!! Respekt,“ stálo v příspěvku Simony P.

