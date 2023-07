Tehdejší ředitelka Štěpánka Fabiánová se nakonec rozhodla na svou funkci rezignovat a rada města její rozhodnutí přijala. Jak sama v minulosti přiznala, došlo k oboustrannému narušení důvěry. „Zvažuji všechny možné varianty, jak pokračovat dál. Nechtěla bych to vzdát tak brzy, ale ano, zvažuji i to, že bych skončila,“ zaznělo z jejích úst na jednání.

Statutárním zástupcem školy v Hodkovicích nad Mohelkou se tak do doby, než bude jmenován nový ředitel, stal Jan Maryško. Ten se po vzájemné dohodě rozhodl zrušit výpověď pro Ivanu Drozdovou, která se tak vrátila do hodkovické školy na pozici učitelky. Zároveň pomáhala s administrativou a chodem školy. „Pevně věřím, že se podaří úspěšně a v poklidu připravit vše potřebné pro rozjezd nového školního roku,“ informoval na webu školy Maryško.

Sama Drozdová třináct let svého profesního života spojila se Základní školou T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou na pozici učitelky matematiky a od roku 2017 vykonávala funkci zástupkyně ředitele.

Přestože má řadu zkušeností, do výběrového řízení na pozici ředitele školy se nepřihlásila. „Mám dojem, že moje představy o řízení a fungování školy se neslučují s představami zřizovatele. Vždy jsem myslela na to, aby byli spokojení učitelé. Můj názor je, že jenom spokojení učitelé dokáží spokojenost přenést na své žáky a následně spokojení žáci přenést svoji spokojenost na své rodiče,“ řekla Deníku dlouholetá učitelka. Jak sama přiznala, má z návratu radost, ale zároveň se trochu obává budoucnosti. „Nevíme, s jakými představami nové vedení přijde a jak ovlivní úvazky ve škole,“ svěřila se.

„Konkurzní řízení probíhá, až bude znám výsledek, bude z naší strany prezentován,“ sdělila starostka Hodkovic nad Mohelkou Markéta Khauerová.

Turbulentní dění tehdy odstartovalo jednání ředitelky a její zástupkyně. Drozdové bylo předloženo odvolání z funkce zástupkyně ředitelky školy a ona tento dokument podepsala. Následovala nabídka změny dalšího pracovního zařazení, a to na pozici učitele s týdenní pracovní dobou 10,9 hodin. Tuto nabídku odmítla po uvědomění si, že nabízený úvazek pro její další fungování ve škole je zcela nepřijatelný z profesního i lidského hlediska. Nakonec tak dostala výpověď. Obě přiznaly, že mezi nimi panovaly napjaté vztahy a vázla komunikace.

„Stále si myslím, že to nebylo šťastné řešení vzniklé situace. Dodnes mi není jasné, proč to předchozí ředitelka řešila tak radikálně. Doufám a domnívám se, že to bylo jen špatné manažerské rozhodnutí. Čas se vrátit nedá,“ dodala Ivana Drozdová.