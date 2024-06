Liberecká galerie slaví 10 let v nových prostorách. Nabídne výstavy i promítání

Oblastní galerie Liberec slaví deset let od přestěhování do bývalých městských lázní desetidenním festivalem. Návštěvníci se mohou těšit na multimediální výstavy, futuristický projekt Designblok Cosmos a bohatý doprovodný program. Akce proběhne od 14. do 23. června.

Liberecká galerie slaví 10 let v nových prostorách. Nabídne výstavy i promítání | Foto: Deník/Město Liberec