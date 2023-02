Ke zdražení poledních jídel musel ke konci loňského roku přistoupit také majitel liberecké restaurace Neptun na Nerudově náměstí Petr Jandura, v novém roce se už ceny nezvedly. „Doposud si držíme hladinu nastavenou na sklonku minulého roku,“ podotkl s tím, že za zdražením stojí navýšení ceny surovin. Návštěvnost šla přibližně o 20 procent dolů, ale nyní se stabilizovala a je stejná, nejsou žádné výkyvy.

„Odpadli strávníci, co si doma začali vařit a nosí si do práce vlastní jídlo,“ dodal. Zákazník si může vybrat ze dvou polévek a čtrnácti jídel. Podle něj lze lákat strávníky na slevové akce či věrnostní kartičky. „Tím si snižujeme naši sazbu, ten náš rabat a to v tuto chvíli nepotřebujeme. Teď je to vypjaté, tak si nemůžeme dovolit dělat slevové akce,“ osvětlil Jandura. Řízek s přílohou stojí 129 korun, loni si ho mohl člověk dopřát za 100 korun.

Zdražování zpomaluje

Už druhý měsíc v řadě rostou ceny obědů meziměsíčně jen o halíře. V lednu dosáhla průměrná cena oběda 181 korun, v prosinci loňského roku byla 180,40 koruny a v listopadu 179,30 koruny. Vyplývá to z plateb stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo Benefity. „Potvrzují se tak naše predikce ze začátku letošního roku, že zdražování v gastro sektoru už bude pozvolnější,“ okomentoval situaci Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.

Hlavním důvodem je podle něho fakt, že lidé už nejsou ochotní takto vysoké ceny akceptovat, a ty tak zřejmě narážejí na svůj strop. Výraznější zdražení také kopírovalo silnější inflaci v druhé polovině roku 2022, podnikatelům v oboru stravování se tak alespoň na čas podařilo srovnat krok s rostoucími náklady. „Šetření je patrné nejen v gastro sektoru, ale také v maloobchodě, kde tržby podle posledních známých údajů Českého statistického úřadu klesaly v listopadu 2022 sedmý měsíc v řadě, přičemž nejvýraznější pokles je u potravin,“ dodal Michelfeit.

Stejně jako v předchozích měsících byly i v lednu obědy nejdražší v Praze. V Libereckém kraji byl růst o více než korunu.