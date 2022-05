„Ano, víme, že u nás v Šimonovicích máme nejvíc dětí na Liberecku, a jsme za to moc rádi. Jsme typickou, jak se někdy říká, satelitní vesnicí velkého města,“ potvrdila starostka Leona Vránová. Podle ní má významný podíl na velkém nárůstu počtu dětí v obci hned několik faktorů. Například to, že Šimonovice patřily původně pod Liberec a byly jeho čtvrtí. Samostatnou obcí jsou až od roku 1990.

Nicméně do Šimonovic zajíždí autobusy liberecké MHD, což je dalším důvodem, proč tady lidé žijí. Mohou být v přírodě a do práce i do školy to mají kousek. Navíc oddělením od Liberce vznikla spousta volných parcel ke stavbě, a tak právě zde je v posledních zhruba dvaceti letech vidět výstavba desítek nových rodinných domů.

„Moc rádi bydlíme v Šimonovicích, je tady krásně. Jsme rádi, že se nám tady povedlo získat pozemek a stavět, teď už tady tolik volných míst není. I když je to kousek od Liberce, pořád si tady můžeme užívat klidu,“ řekla paní Petra, která zde žije s rodinou.

Na velký nárůst počtu dětí obec aktivně reaguje. „Po dlouhých letech se nám podařilo vloni postavit školku s kapacitou 70 – 80 dětí. Minulý rok jsme zkušebně vzali o něco méně dětí, než je kapacita, abychom měli místa pro ty, co měly nastoupit tento rok. A udělali jsme dobře, protože je akorát po zápisech a máme úplně plno,“ popsala starostka Vránová.

V Šimonovicích se snaží zdejší lidi vtáhnout do života obce a samozřejmě program veřejného života přizpůsobují i svým nejmenším obyvatelům. Pravidelně pořádají maškarní, dětské dny, velké čarodějnice, které doprovází lampionový průvod, tvoření i opékání buřtů. Pro místní i přespolní organizují oblíbený Šimifest, konají se tady nohejbalová či volejbalová klání i koncerty v kostele.

FOTO: Na severu vzniklo mnoho legendárních značek, některé přežily dodnes

„Moc nás pak potěší, že naše aktivity ocení nejenom místní, ale i lidé, kteří přijedou na návštěvu. Říkají nám, jak to máme u nás krásné a že pro lidi pořádáme hezké programy,“ doplnila Vránová.

Potěšující zprávou nejen pro Šimonovické může být také informace o tom, že na nárůst počtu dětí zareaguje i Liberec, a to navýšením počtu tříd v Základní škole Kaplického, která je spádovou nejen pro Šimonovice, ale i Vesec a přilehlé okolí. Konkrétně radní města Liberce schválili projekt na přístavbu s devíti kmenovými učebnami.

„Díky realizaci přístavby dojde ke zvýšení kapacity o 270 žáků. V souvislosti s tím bude posílena i kapacita školní kuchyně,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, náměstkyně libereckého primátora pro strategický rozvoj a dotace. Rozpočet projektu je zhruba 130 milionů korun a město by rádo získalo dotaci ve výši 90 milionů korun. Pokud vše půjde hladce, kolaudace přístavby školy by mohla být v roce 2026.