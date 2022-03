O stoleté pohlednice vedli zájemci bitvy. Prodaly se obrázky za desetitisíce

Přátelské povídání vítajících se známých i neznámých se rozléhá Experimentálním studiem Lidových sadů v Liberci. Po dvouleté nucené přestávce se schází sběratelé historických pohlednic, aby na aukci ukořistili nějaké nové kousky do svých sbírek. Atmosféra je přátelská, ale každý si jde za svým vysněným kouskem. Hodinku před začátkem aukce mají šanci si nabízené kousky zevrubně prohlédnout, prozkoumat nabídku, napsat si poznámky v aukčním katalogu, o co budou usilovat a jak je to pro ně důležité.

Dražba historických pohlednic. | Video: Deník/Blanka Freiwilligová

Odbije devátá hodina a dražebník Pavel Vursta vyzývá přítomné k usednutí, aby mohl aukci zahájit. „Aukci pořádáme dvakrát do roka, podle nabídky. Ale teď dva roky nic nebylo, až teď,“ vysvětluje Pavel Vursta. Tentokrát je v nabídce 330 pohlednic, deset regionálních zajímavostí, jako například patentní pivní lahev Gambrinus z roku 1930, bankovky z let 1989 a 1919 anebo akcie stavební firmy z roku 1874. Dražba začíná malou rozehřívačkou, dražbou regionálních knížek a sérií nezařazených pohlednic. Už zpočátku se ukáže, že o bitvy zájemců nebude nouze. Ceny za série pohlednic či fotografií, které většinou zachycují zánik libereckých domů, se šplhají i přes tisíc korun. Pár položek je rozebráno celkem rychle a začíná hlavní aukce dobových pohlednic. Nabídka je opravdu pestrá a i pro neznalého diváka hodně zajímavá. Nejstarší pohlednice je například z roku 1895, litografická, navíc zdobná a na pěti okénkách zachycuje město Liberec. Jen o rok mladší pohlednice, Jeřábkova šestibarevná litografie zachycuje starou libereckou radnici a je krasavicí mezi nabízenými. Zajímavá je i pohlednice Ještědu z roku 1900 částečně sypaná skleněnou drtí. „Dražíme pohlednice, které zachycují Liberecký kraj. V současnosti je velký zájem o malé vesnice, kterých moc není, zájem je i o místa z Jizerských hor,“ říká Pavel Vursta a dodává, že kromě místních z regionu jezdí i lidé z Prahy, kteří mají rádi právě zmíněné Jizerky. Sdílení příběhů má mnoho benefitů pro duševní zdraví, říká psycholožka z Liberce Dražící lidé mají tentokrát, zdá se, trochu jiný zájem. Velké přetahování je o pohlednice zaniklých restaurací, hospod a kaváren. Hodně táhnou i liberecké kouty a momentky své doby, třeba lví párek v zoo z roku 1930, partie Harcovského potoka v Lidových sadech, divadlo, či kavárna u kostela v Dolním Hanychově datovaná v roce 1922. Ta se například začala dražit na 190 korunách a cílová cena byla 1150 korun. Své příznivce zde měla i jablonecká zákoutí, různé detaily ulic z let 1910 - 1941, stavba nové radnice z roku 1931 nebo místa z Vrkoslavic či Kokonína. Táhly i zmíněné Jizerské hory, tentokrát se v nabídce objevily pohlednice například vodopádu Štolpichu z roku 1914, rozhledna Smrk v létě z roku 1920či Pyramida s Bukovce datovaná do roku 1906. Někdy šlo doslova o adrenalinové soupeření a nejvýš se cena za jeden kousek vyšplhala přes 2 tisíce korun. „Já chodím na aukce pravidelně od roku 2001, kdy jsem vydal Almanach o naší škole a získal do něj spoustu historických pohlednic. A tak sbírám pohlednice dál, i dalších škol a třeba o nich zase něco někdy vydám,“ prozradil jeden z účastníků, emeritní ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci Josef Šorm. Dražba nakonec trvala několik hodin a rozruch byl až do konce. „Dneska je to celkem fofr a ceny jdou dost vysoko,“ špitl mi v pauze dražebník Pavel Vursta. Nakonec si několik účastníků odnášelo domu pěkný balíček historických pohledů. „Já si je nakupuju pro sebe a většinou jenom město Liberec. Z aukce si jich odnáším většinou tak třicet až čtyřicet kousků, zaplatím za ně asi třicet tisíc korun. Vždycky si nějaké vyhlédnu a pak se na ně těším, dneska třeba na pohlednici s Mlýnem, který stával v místech kavárny Nisa,“ popisuje Marek Brož, který sbírá pohlednice už nějaký čas. Má jich doma přes 3 tisíce a jak dodává, sbírání pohlednic ho nadchlo, má je pro radost anebo je pořizuje pro radost kamarádům.