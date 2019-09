Svou práci a schopnosti reprezentuje i na soutěžích, naposledy na Světových policejních a hasičských hrách, které letos proběhly v čínském Chengdu. „V Číně jsem byl sám sebou, medaili jsem hrozně chtěl a dal jsem do toho neskutečně moc. Prostě jsem to vítězství chtěl urvat,“ svěřil se úspěšný hasič.

Byl jste na podobných hrách prvně?

Nebyla to pro mě premiéra, poprvé jsem si hry vyzkoušel v Los Angeles. Závodil jsem v půlmaratonu a podařilo se mi obsadit 6. místo v mé věkové kategorii. A zvítězit na městském půlmaratonu v San Diegu v mé kategorii.

Jak to je s financemi? Musíte si to hradit sám?

Tím, že se mi podařilo minule uspět, mohl jsem znovu požádat partnery o finanční příspěvek. Veškeré náklady si musím zajistit sám. Sportovní klub HZS LK mi přispěl na startovné. Pokud máte medaili, hned se lépe vyjednává a ukazuje to, že nejedete na dovolenou, ale opravdu reprezentovat a závodit. Celý ten pobyt se vyšplhal přibližně na 70 tisíc korun včetně letenky, nákladů na dvoutýdenní ubytování a jídlo. Sportovní oblečení jsem měl od partnerů. Finančně mě podpořil Liberecký kraj i město Liberec.

V jakých disciplínách jste soutěžil?

V prvé řadě musím zmínit, že se soutěží v kategoriích určených na základě věku. Zaběhl jsem si půlmaraton. Doběhl jsem 21., celkově nás běželo okolo 1200. Vyzkoušel jsem si skok vysoký, tam jsem skončil na čtvrtém místě. Dále jsem soutěžil v orientačním běhu na dvou tratích, a to střední a dlouhé délky. Na střední trase jsem špatně přečetl mapu a místo toho, abych budovu oběhl, tak jsem se ji snažil proběhnout. Tím jsem ztratil cenné vteřiny a skončil jsem čtvrtý. Od třetího místa mě dělila necelá vteřina. Přesto jsem si nakonec napravil reputaci a na dlouhé trase doběhl první a získal zlatou medaili.

Hraje větší roli psychika, nebo fyzická příprava?

Dřív jsem tomu nevěřil, ale sportování je hlavně o psychické stránce. Po dobu přípravy mě provázely rodinné a zdravotní problémy. Když člověk musí myslet na jiné věci a dění okolo, tak výkon klesá.

Jak jste se cítil těsně po získání medaile?

Nejdříve to bylo čekání. Vybíhal jsem druhý ve své kategorii a čekal jsem na zbytek. V zázemí jsem si po závodě zařval radostí a pak ještě jednou po cestě domů. Šel jsem si koupit pivo do krámku a večer jsem přejížděl za kluky z Varnsdorfu do centra Chengdu. Zašli jsme na večeři a oslavili to. Ta první radost byla trochu potlačená, že jsem se neměl o úspěch s kým podělit. Kvůli časovému posunu byly v Čechách tři hodiny ráno, tak jsem nechal rodinu trochu vyspat, než jsem se jim svěřil.

Co na vás čekalo doma po příjezdu?

Překvapili mě kluci v práci, dostal jsem dárkový koš. Reakce okolí byly skvělé, stejně jako pozitivní zpětná vazba od partnerů a sponzorů. Lidé mě podporovali i na oficiálním Facebooku HZSLK.

V jiných zemích to mají hasiči hrazené?

Bavil jsem se o tom s ostatními. V Bruselu to mají placené, v Antverpách si to musí účastníci financovat sami. Podobně na tom byli i Litevci. I když se už jednalo v pořadí o 28. hry, které rozsahem a složením sportovních disciplín odpovídají olympiádě, nepředstavují pro vedení reprezentací tak důležitou sportovní událost. Přitom se jedná o úžasné závody s dechberoucí atmosférou.

Nedávno jsem četl rozhovor s hasičem, který přiznal, že v Čechách jsou hasiči nedocenění. Jak to vnímáte vy?

Já mám pocit, že i v Čechách jsme pozitivně vnímáni a obdivováni. Máme neskutečné množství školení, nepamatuji si na stížnosti, práci máme rádi a snažíme se lidem pomoci.

Česká televize natočila o vaší stanici i seriál. Vítáte tuto formu propagace?

My jsme byli spokojení. Je pravda, že po odborné stránce tam toho mohlo být více. Česká televize se spíše soustředila na příběhy lidí. Neodborná veřejnost byla nadšená, zjistila, jak hasiči žijí, že mají i soukromý život. Kolegové-hasiči naopak přiznali, že to moc nesledovali, chyběla jim ta odbornost.

Jakou roli jste sehrál v seriálu vy osobně?

Procházel jsem třemi díly jako jedna z hlavních postav, velitel čety. Na začátku jsme si s manželkou vyjasnili, kam všude filmaře pustíme, a tím vymezili hranice. Člověk si nakonec na jejich přítomnost zvykl. Přísná pravidla platila i při natáčení výjezdu a zásahů.

Musíte závodění a přípravě obětovat hodně?

Ano, rodina tím trpí. Při přípravě jsem ukrajoval z rodinného času. Musím dodržovat tréninkové plány, abych naběhal dostatek kilometrů. Nicméně mám jejich plnou podporu a za to jsem jim vděčný.

Absolvovat závody v Číně mohl Radek Musil i díky podpoře partnerů a sponzorů. Vedle HZS Libereckého kraje to jsou: Liberecký kraj, statutární město Liberec, Ford Auto Trutnov s.r.o., AmbitionPro, MotoDeník, Greko elektro, Foxon, Levelsportkoncept, SDH Liberec – Sever.