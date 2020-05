Tématem pro letošní prázdniny je Kouzelné léto, a tak všechny sportovní i tvořivé aktivity budou nabité magií. Připravena je kouzelnická olympiáda nebo příprava lektvarů. Přihlášky je možné posílat až do 30. května.



Tábory budou probíhat celé léto, děti se mohou těšit na spoustu aktivit vevnitř i venku, speciální kouzelnickou olympiádu, stopovanou, štafety s košťaty i přípravu lektvarů. Celý tým A-styl je připraven na všechny možné vládní scénáře. Ve hře jsou i desetičlenné homogenní skupinky, které by byly rozděleny tak, aby se s ostatními táborníky nepotkávaly.

„Budeme dělat vše pro to, aby se děti cítily bezpečně. Počítáme s dostatečným množstvím dezinfekce i rozestupy při všech aktivitách. Cílem tábora je, aby si ho všichni užili a po dlouhém domácím učení se trochu pobavili se svými vrstevníky,“ říká Lucie Jakubcová, organizátorka tábora.

První turnus tábora proběhne od 1. do 3. července, ostatní budou probíhat vždy od podnělí do pátku v době od 8 do 15.30 hodin.

Přihlášky a další informace jsou k dispozici na www.astyl.cz