„Oočkovat proti chřipce se mi podařilo 140 osob, což byla první a jediná dodávka vakcín. Pak už nám žádné další nepřišly. Zájem o očkování by mělo minimálně dalších 50 osob,“ sdělila praktická lékařka Irena Hadravová z Doks.

Očkování proti podzimní chřipce už dokončila praktická lékařka pro dospělé Hana Dečiová, která má svou ordinaci v budově českolipské polikliniky. „Na vakcíny jsme dělali předobjednávku již na jaře, dostali jsme 120 kusů, což bylo o 30 více než minulé roky,“ upřesnila a potvrdila, že už stihli proočkovat všechny objednané.

Od farmaceutů slyšeli, že velká množství vakcín kupovaly firmy pro své zaměstnance. „Jsem ráda, že pokryté máme všechny chronické pacienty. Narychlo, na poslední chvíli se ozývala i řada mladých zájemců, ale pro ně už vakcína nebyla. Poskytla jsem jim recept, ale pokud vím, v lékárnách nepochodili,“ popsala Dečiová.

Informaci o zájmu firem o nákup vakcín potvrdila například personalistka Daniela Chovancová z českolipského výrobce ručního elektrického nářadí Festool. Ten poskytuje očkování proti chřipce pro zaměstnance zdarma jako benefit několik let. „Zájem o očkování každoročně projeví deset procent zaměstnanců, letos mírně vzrostl o pět procent,“ konstatovala Chovancová.

Podle doktorky Petry Dvořákové, která se stará o pacienty ve Stráži pod Ralskem a ve Skalici u České Lípy, dokázala její ordinace vypomoci i některým kolegům. Na vlnu očkování se připravila s předstihem v březnu a měla o 100 vakcín více než normálně. „Zvládli jsme včas proočkovat všechny naše pacienty, kteří měli zájem. Dokonce jsme oočkovali i pár lidí ze Skalice, kteří byli indikovaní k očkovaní, ale jejich lékaři už vakcínu neměli, takže to snad dopadlo dobře,“ řekla Dvořáková.

Také praktická lékařka Věra Šlajsová z Liberce sdělila, že v ordinaci byl větší zájem o očkování než vloni. Proti chřipce letos naočkovala 193 osob. Jednalo se o samoplátce i nemocné lidí, kterým očkování hradila pojišťovna. „Myslím, že jsem uspokojila všechny zájemce. V loňském roce jsme naočkovali 173 osob,“ popsala Šlajsová.

Její liberecká kolegyně Lenka Švancarová zatím všechny zájemce o očkování neuspokojila: „Oproti předchozím letům byl zájem o očkování proti chřipce větší.“ Pokud jde o ideu testovat na covid pacienty v ordinacích praktických lékařů, očekává, že by o tom musela vzniknout dohoda mezi Sdružením praktických lékařů, Ministerstvem zdravotnictví a epidemiology. „Aktuálně ordinuji v obvyklém provozu, neprovádím pouze prohlídky závodní péče,“ uvedla Švancarová.

Zdroj: Facebook Ireny MoravíkovéO zvládnutém očkování proti podzimní chřipce, aktuálním fungování ordinací praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji i stále nejasném, mediálně prezentovaném záměru využít praktických lékařů k testování na covid – 19 Deník hovořil s praktickou lékařkou Irenou Moravíkovou, která je krajskou zástupkyní Sdružení praktických lékařů ČR pro Liberecký kraj.



Podařilo se ve vaší ordinaci proočkovat všechny zájemce, kolik jich nakonec bylo a zda vám případně chybějící vakcíny distributor dodal?

Očkování proti chřipce probíhalo od září. Naše ordinace vyočkovala téměř všechny vakcíny, které jsme měli k dispozici, tedy 250 dávek. Od zahájení očkování jsme 3/4 vakcín aplikovali během prvních 2 týdnů. Zbývá nám jen pár pacientů, kteří z různých důvodů nebyli očkování schopni a kterým nechávám zamluvenou vakcínu na příhodné období. Do poloviny listopadu bude vyočkováno.

Někteří kolegové vakcíny dostali s odstupem, ale stále některým určitý počet chybí a pacienty tak museli odmítat. Vznikaly tak velmi nepříjemné a konfliktní situace. Nakonec si vypomáháme sami, a pokud má někdo zbylé vakcíny, oočkuje kolegovi některé pacienty. Na stránkách Sdružení praktických lékařů České republiky byl zřízen seznam, kde se mohou zaregistrovat jak lékaři, kteří vakcíny poptávají, tak ti, kterým vakcíny zbyly a sami kolegové se mezi sebou mohou domluvit. Musíme si prostě nějak pomoci sami, když to jinak nejde…

V jakém režimu vaše ordinace praktického lékaře pro dospělé aktuálně funguje a jak je připravena testovat na covid?

Naše ordinace funguje v režimu objednávání, telefonování a mailových konzultací. Je to asi tak, že většina pacientů volá, já se s nimi domluvím, co potřebují. Většinu respiračních infektů je v tuto dobu řešena distančně, abychom nekontaminovali zbytečně ordinace a neohrožovali další pacienty. Jsme schopni poradit po telefonu, vystavit on-line e-recept i e-neschopenku. V případě, že je to potřeba, pozveme si pacienta k nám do ordinace na určitý den a hodinu. Pacienty s teplotami nebo chřipkovými příznaky, kde si nejsme jisti a potřebujeme je vyšetřit, si zveme na konec ordinační doby, aby se s nikým nepotkali. Pracujeme po celou ordinační dobu v respirátoru, pokud si to okolnosti žádají, pak i v ochranném obleku, používáme samozřejmě rukavice a štíty.



Jaké máte signály, názory od kolegů z Libereckého kraje na tento mediálně prezentovaný záměr, testovat přímo u praktických lékařů?

Testování v našich ordinacích zatím nemá jasnou podobu, tedy je těžko se k tomu vyjadřovat. Musí být definované podmínky, za kterých bychom toto testování měli provádět. V tuto chvíli nemůžeme nemocné pacienty nechat a jít místo toho testovat. Kdo by se pak o ně staral? Lze si to představit po ordinační době či o víkendech. Potřebovali bychom ale další pracovní síly, které by nám pomohly testování administrativně zvládnout. Protože testování samozřejmě není jen o výtěru, ale i o vyhodnocení a zpracování výsledků. Musí být jasně daná pravidla, co dál, když je výsledek pozitivní a jiný postup, když bude člověk negativní. Otázkou je i to, jak by mělo vypadat zvaní, objednávání… Měli bychom pacienty obvolávat nebo obesílat my? Není možné, aby se nám potkali pacienti v jednu chvíli v ordinaci - dohromady zdraví a nemocní. A jak dlouho by trvalo otestovat 1500-2500 lidí, kteří zhruba připadají na jednu ordinaci? Když to shrnu, nápad s testováním má mnoho otazníků a kdoví, jak to nakonec dopadne. Už jsme si zvykli, že informace a doporučení se mění ze dne na den, takže uvidíme, co nás čeká. Většina libereckých - respektive českolipských kolegů - byla velmi znepokojena touto informací s vidinou testování, protože už tak máme v dnešní době mnohem více práce, než bylo obvyklé. Míváme 60 až 100 kontaktů denně, komunikujeme s pacienty za hygienické stanice - trasování a vystavování žádanek, karantén a neschopenek, stále nám neodpadla agenda pro OSSZ, ve volných chvílích se snažíme získávat aktuální informace týkající se naší práce.