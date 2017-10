O Ještědu se bude rozhodovat za měsíc

Liberec – Jak dopadne pronájem Ještědu, zatím není jisté. Liberecké zastupitelstvo hlasování o sporném bodu odložilo.

Ski areál Ještěd. Ilustrační fotoFoto: Deník/Petr Šimr

Liberec – O tom, zda zastupitelé schválí podmínky pronájmu lyžařského areálu společnosti Tatra Mountain Resort (TMR), se bude znovu rozhodovat na listopadovém zasedání. „Letošní sezóna ale ohrožená není,“ potvrdil primátor Liberce Tibor Batthyány, který nevyloučil, že by společnost TMR stihla vstoupit na Ještěd ještě tento rok. V případě, že by se převzetí areálu soukromým investorem odložilo, provozovala by jej i nadále městská společnost Sportovní areál Ještěd.

JEDNÁNÍ S LESY

Při čtvrtečním zasedání vyjádřila řada zastupitelů nesouhlas s tím, že dosud neproběhla jednání s Lesy ČR, které část pozemku na Ještědu obhospodařují. Jak se totiž vyjádřil ředitel libereckých Lesů ČR Ludvík Řičář, nevidí Lesy žádný důvod pro rozšiřování ještědského areálu na jejich pozemky. „Budeme jednat, ale je pro nás naprosto zásadní, aby byla předložena úplná koncepce,“ doplnil Řičář.

TMR je zatím jediný investor, který o areál projevil zájem. Chystá se do něj investovat v první etapě 169 milionů korun, v dalších až půl miliardy. Jak už dříve avizoval majitel TMR Igor Rattaj, nutností bude především rozšíření sjezdovek, o kterých se vyjádřil jako o „lyžařských uličkách“. Podle stávajícího územního plánu bude zatím možné vybudovat pouze novou páteřní červenou sjezdovku Skalka. Další vývoj Ještědu pak závisí na změnách v územním plánu.