„Po nabídce nového spojení je mezi cestujícími poptávka. I přes zahájení provozu až v polovině prázdnin linku využilo 552 cestujících,“ uvedl hejtmanův dopravní náměstek Jan Sviták. Linka poprvé vyjela na začátku srpna a cestující vozila o celkem pěti víkendech. Kraj ji spustil narychlo, až po vyřízení potřebných povolení. Trasa totiž vede kolem vodní nádrže Souš, kde není provoz vozidlům nad tři a půl tuny běžně povolen.

Malý elektrobus tu byl nasazen jednak kvůli přísným podmínkám ochrany vodního díla a jednak kvůli malé šířce zdejší silnice. „Jako problematická se ukázala jeho kapacita, v některých dnech docházelo k tomu, že byl přeplněný,“ doplnil krajský mluvčí Jan Mikulička.

Ekologické vozidlo totiž pojme jen 29 cestujících, což při dobrém počasí ne vždy stačilo. „Zároveň se z toho důvodu přetěžovaly elektrické součástky vozidla při překonávání velkého výškového rozdílu mezi Tanvaldem a Souší. V některých případech se autobus musel odstavit, aby se namáhané součástky ochladily,“ vysvětlil Mikulička.

Kraj teď bude jednat o dalším provozu linky v příští sezoně. Variantou, po které volali i někteří zdejší starostové, je protáhnutí linky na jedné straně až do Frýdlantu, na druhé pak do Harrachova. To kvůli nutnosti dobíjení letos možné nebylo.

Liberecký kraj by tu proto pro příští rok rád viděl například autobus na zemní plyn. „V minulosti takové sezonní autobusové spojení existovalo a místní obce by ho obnovily rády,“ uzavřel Mikulička.