Největší novinkou, a to doslova, letošního adventu bude obří ruské kolo s kabinami pro 72 lidí. „Je 25 metrů vysoké, 22 metrů dlouhé a 11 metrů široké. Jízda bude stát 100 korun, děti do 100 cm zdarma,“ potvrdila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

V předvánočním čase bude na nádvoří historické budovy radnice už počtrnácté umístěn oblíbený Strom přání, na který mohou děti i dospělí zavěsit kartičku se svým přáním nebo vzkazem Ježíškovi. Ze všech lístků, jimiž bude stromek ozdoben, vylosuje na začátku ledna 2020 vedení města přibližně třicet šťastlivců, kterým město jejich přání splní. Nádvoří radnice bude přístupné v termínu od 1. do 22. prosince 2019 v úřední době magistrátu, tedy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin, v pátek od 8.00 do 14.00 hodin, ale také v sobotu 7., 14. a 21. prosince od 8.00 do 14.00 hodin a v neděli 1., 8., 15. a 22. prosince od 12.00 do 16.00 hodin.