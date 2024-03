Kraj tak chce podpořit úsilí obcí o zabezpečení kvalitní a dostupné primární péče pro jejich občany. Obce budou moci hradit z dotace náklady na vybavení ordinace primární péče, nákup nemovitého majetku pro potřeby vybudování ordinace primární péče, provozní náklady ordinace primární péče a náklady na zakoupení a převzetí stávající praxe novým lékařem primární péče.

„Rozhodli jsme se vydat cestou vybudování ordinací z městských peněz. Ordinace tak vznikly v městském zdravotním středisku a k nájmu za korunu jsme je poskytli firmám, které zdravotní péči nabízí,“ řekl Deníku novoměstský starosta Petr Černica s tím, že tento rok budou žádat o dotace na ordinace pediatra a obvodního lékaře.

V obci na Frýdlantsku tak aktuálně mají dva poskytovatele zubní péče, tři obvodní lékaře a od března hned dva pediatry. „Chceme, aby si lékaři k místu vytvořili vazby. Aby tu zakořenili a neměli důvod odcházet jinam. Proto jim nabízíme bydlení ve zrekonstruovaných městských bytech a zatím vše funguje bez problémů,“ zdůraznil starosta s tím, že k zubaři se hlásili lidé z celého Frýdlantského výběžku a dojíždí do konce i ze Semil i České Lípy.

Do budoucna zvažují ordinace nějakého specialisty, a to například ortopeda či psychologa nebo psychiatra. Jak ale zmínil Černica, zdravotní středisko není nafukovací a museli by zajistit jiné možnosti, kde vybudovat případné ordinace. „Chtěli bychom zdravotní péči rozšířit, co to půjde. Aby nemuseli občané jezdit do okolních měst,“ uzavřel Petr Černica.

