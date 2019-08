Dnes vychází nejnovější číslo Týdeníku Liberecko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Vychází nový týdeník! | Foto: archiv

ROZHOVOR: Ne všude si můžete hraním na ulici vydělat. Někde ani neposlouchají

Léto přeje buskingu neboli pouličnímu umění. Posledních několik let se mohou lidé v ulicích Libereckého kraje zaposlouchat do tónů pouličních umělců. Mezi ně patří i Anna, která vystupuje pod pseudonymem Annie Pity. Ta se hudbě věnovala už od raného dětství a nakonec jí naprosto propadla. Toto léto si budou moci užít její pouliční tvorbu kolemjdoucí v Liberci, Jablonci či v Praze. „Pokud se chce člověk buskingem živit, musí to mít pořádně rozmyšlené. Ne všude se dá vydělat a ne všude jsou lidé ochotni poslouchat či dokonce zaplatit,“ svěřila se hudebnice v rozhovoru pro Týdeník.