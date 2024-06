Starostou Hrádku nad Nisou se po mimořádném zasedání zastupitelstva stal Pavel Farský, nahradil zesnulého Josefa Horinky. Dřívější místostarosta po převzetí funkce uvedl, že chce navázat na Horinkův odkaz a pokračovat ve stamilionových investicích, na kterých se ve městě aktuálně pracuje.

Nový starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský. | Foto: Se svolením Města Hrádek nad Nisou.

Na mimořádném zasedání Zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou byl ve čtvrtek 13. června zvolen stávající místostarosta Pavel Farský (Hrádek potřebuje změny!), hlasovalo pro něj všech 20 přítomných zastupitelů. V čele pohraničního města nahradil dlouholetého starostu a spolustraníka Josefa Horinku, jenž v květnu náhle zemřel. Farský byl posledních 12 let místostarostou.

Starosta Hrádku bude pokračovat v investicích

"Za poslední měsíc jsem si toho zkusil hodně ve funkci dva v jednom a musím říct, že jednoduché to opravdu nebylo,” uvedl Farský. “Budu chtít pokračovat v odkazu Josefa Horinky. Jsou to zejména opravdu obrovské našeho města investice. Věřím, že se nám to společnými silami povede," řekl nově zvolený starosta.

V osmitisícovém městě se aktuálně pracuje na investicích za stamiliony, v minulých dnech začaly práce na výstavbě vodovodu ve Václavicích za 168 milionů, na místě demolované textilky Bekon začne na podzim stavba polikliniky, městského archivu a domu sportu za více než 400 milionů.

Nečekaně zemřel dlouholetý starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka

Masivní investice a příprava nových projektů jsou důvodem, proč se vedení města rozšířilo. Do funkce prvního místostarosty zastupitelé zvolili Jaroslava Poláčka a vedení rozšířil druhý místostarosta Jaromír Mottl, oba za stranu Hrádek potřebuje změny!, celkově zůstala rada sedmičlenná. Sedmým členem zastupitelstvo zvolilo libereckého hejtmana a někdejšího hrádeckého starostu Martina Půtu. Všichni byli zvoleni všemi hlasy 20 přítomných zastupitelů, čtyři se z jednání omluvili. K personálním změnám došlo i ve finančním výboru zastupitelstva města.

Zastupitelem v Hrádku nad Nisou se stal hejtman Martin Půta

Zastupitelstvo v Hrádku nad Nisou má teď jenom 24 členů, i když původně bylo 25členné. S úmrtím Horinky je zastupitelů o jednoho méně, legislativa to ale umožňuje. "Žádný náhradník není," řekl Farský. Uskupení Hrádek potřebuje změny! sestavilo pro poslední volby kandidátku s 25 členy, což odpovídalo počtu míst v zastupitelstvu, nikdo další kandidátku do komunálních voleb ve městě nepodal. Do zastupitelstva se tak na podzim 2022 dostali všichni kandidáti.

Dlouholetý starosta Hrádku nad Nisou Horinka by v prosinci oslavil 56. narozeniny, zemřel náhle 9. května. Do politiky vstoupil v roce 2002, když poprvé kandidoval v Hrádku nad Nisou do městského zastupitelstva za ODS. Uspěl až o čtyři roky později na kandidátce uskupení Hrádek potřebuje změny! v čele s Martinem Půtou, a stal se i místostarostou. Do čela města se dostal v roce 2012, kdy nahradil Půtu, který byl zvolen do čela Libereckého kraje. Funkci starosty Horinka už jako člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj opakovaně obhájil i v dalších volbách.

Horinka byl také v tomto volebním období členem krajského zastupitelstva, tam ho nahradil starosta Lomnice nad Popelkou na Semilsku Josef Šimek zvolený za Starosty pro Liberecký kraj (SLK).

