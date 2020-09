Technická univerzita v Liberci (TUL) začne nový akademický rok v on-line režimu. Rektor TUL Miroslav Brzezina se rozhodl na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí zrušit prezenční výuku. Liberecká univerzita se tak připojí k dalším vysokým školám v ČR, které přejdou na distanční výuku. Studenti z Liberce ale nezmizí, nařízení rektora povoluje vstup v malých skupinách do laboratoří a ateliérů, na konzultace nebo do knihovny, možné jsou i praxe. Nařízení platí prozatím do konce října.

„Výuka bude probíhat distančně kromě předmětů, které vyžadují laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci, tam se bude výuka dělit na menší skupiny do 15 osob,“ vysvětlil Brzezina. Možné jsou podle něj individuální návštěvy knihoven a studoven, konzultace a zkoušení za přítomnosti maximálně 10 osob. Omezení se nedotkne ani klinické a praktické výuky nebo praxe.

Studenti, kteří do školy míří, nesmí trpět příznaky virového infekčního onemocnění a musí si před vstupem do budov a místností dezinfikovat ruce. Roušky ve vnitřních prostorách jsou povinné už nařízením ministerstva zdravotnictví. Studenti, kteří mají nařízenou karanténu, se výuky, konzultací a zkoušek účastnit nesmí.

„Velmi mě to mrzí, ale rychle se zhoršující epidemiologická situace nám neumožňuje zahájit výuku standardním způsobem. V zimním semestru začneme až na výjimky vyučovat distančně. Na webu své fakulty zjistíte, zda některý z vašich předmětů bude vyučován prezenčně. Budovy budou uzavřeny, používejte vstupy na kartu. Pokud později bude možné hromadně přejít na prezenční výuku, budeme vás informovat,“ napsal rektor Brzezina v e-mailu, který přišel studentům TUL ve čtvrtek v poledne.

Jedním z nich byl i Petr D., který na konci září nastupuje na magisterské studium na Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou. „Překvapilo mě to rozhodnutí, i když se to asi dalo čekat. Bydlím v Liberci nedaleko fakulty, takže bude vtipné, že místo abych šel do učebny, budu sedět doma u počítače a koukat na univerzitu z okna,“ řekl Deníku.

Větší problémy budou mít studenti, kteří do Liberce dojíždějí a bydlí na kolejích. Rektor Brzezina je totiž vyzval, aby zůstali doma a pokud nemusí, aby na koleje nejezdili. „Pokud se nebudou větší skupiny studentů potkávat na výuce, ale setkávaly by se pak na kolejích, postrádal by přechod na distanční výuku smysl,“ vysvětlil Brzezina.

Nový akademický rok začíná na TUL 29. září, nařízení rektora omezující prezenční výuku potrvá do 31. října. Podle mluvčí KHS Zuzany Balášové nebyla prezenční výuka na univerzitě zakázána krajskými hygieniky, tak jak uváděl univerzitní web. „Spolupracovali jsme s rektorem na doporučení ohledně současné situace v kraji, on se pak sám rozhodl, jak s naším doporučením naloží. To znamená, že jde o rozhodnutí rektora Brzeziny, nikoli Krajské hygienické stanice,“ vysvětlila Balášová.

Aktuálně (stav ve čtvrtek 24. září večer) je v okrese 578 pozitivně testovaných na onemocnění covid-19.