Na hříšníky, kteří překračují povolenou rychlost, si „posvítí“ nový radar. Ten je nainstalovaný v ulici Dubice v Dolním Hanychově a měří úsekovou i okamžitou rychlost projíždějícího auta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Jedná se o první radar tohoto typu v městě pod Ještědem, přestože v okolních městech jako například Jablonec nad Nisou či Turnov je využívají několik let. Do provozu bude uveden v nejbližší době a tento úsek byl vybrán kvůli tomu, že až 70 % řidičů zde překračuje povolenou rychlost. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka to představuje další krok pro zvýšení bezpečnosti v dopravě. Jak ale zdůraznil, nejde jim primárně o represi. „Loni jsme pořídili deset informativních radarů. Nejdříve chceme řidiče upozornit na to, že jedou rychleji, než by měli. Pokud to nebude fungovat, přistoupíme ke snímači,“ řekl Zámečník.

Zájem o radary projevily i okolní obce. Jako první se do systému Liberce, který si pořídil program na vyhodnocovaní přestupků, připojil Oldřichov v Hájích, kde rozhodnutí už schválili zastupitelé. Dále to je například Chrastava, Osečná, Hrádek nad Nisou či Hodkovice nad Mohelkou. „K požadavkům se připojili i liberečtí občané. Evidujeme řadu požadavků na úsekové měření, ať už se jedná o Hejnickou, Partyzánskou, Hodkovickou ulici nebo ulici Švermovu či Puškinovu,“ podotkl primátor s tím, že v minulosti tu městská policie dodržování rychlosti kontrolovala. „Letos by se měl úsekový radar objevit na silnici I/35, tedy na průtahu Libercem. Má jej v plánu instalovat Ředitelství silnic a dálnic a následně ho předat městu do užívání,“ podotkl primátor.

Nový radar měří nepřetržitě rychlost projíždějících aut v obci na Jablonecku

Ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík zároveň upozornil, že v některých ulicích došlo ke zlepšení právě díky informativním radarům. Taková situace nastala v Hejnické ulici. „Poměr lidí, kteří překračovali rychlost dříve a nyní, se přetočil. Dříve, když tam žádný radar nebyl, jezdilo 70 % lidí rychle, nyní je těch 70 procent jedoucích tak jak má,“ podotkl Krajčík. Zároveň připomněl, že strážníci mají k dispozici ruční radar, který využívají ke kontrole dodržování rychlosti. „Používáme ho na přechodech pro chodce, v okolí škol a školek a v místech, kde chceme dát najevo, že tam jsou důvody, proč jezdit pomalu,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Proč se u přijímaček z češtiny daří nejlépe žákům z Křesťanské školy v Liberci?