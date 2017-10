Nový pavilon nemocnice bude projektovat SIAL

Liberec – Architektonická kancelář SIAL z Liberce vtiskne konečnou podobu novému pavilonu liberecké nemocnice. Ten by měl být první etapou v dlouhodobém projektu postupné modernizace celého areálu.

Vizualizace. Nový pavilon bude mít čtyři podlaží. Kromě urgentního příjmu tam budou diagnostické a operační sály a přestěhuje se kardiologie. Budova bude stát na místě staré interny.Foto: SIAL

16. říjen 2017 se do historie liberecké nemocnice zapíše jako významný mezník. Podpisem smlouvy mezi zástupci libereckého SIALu, KNL a Libereckého kraje totiž fakticky odstartovala první etapa dlouhodobého projektu Modernizace KNL. „Pro mě je dnešní podpis smlouvy s projektantem zásadním okamžikem,“ říká lékařský ředitel Richard Lukáš, který stál za projektem nové nemocnice. „Znamená zhmotnění nápadů, vizí, diskuzí i hádek, které jsme před pěti lety začali, když jsem viděli, že další rozvoj nemocnice není možný bez nového pavilonu. Jsem přesvědčen, že projekt se tentokrát podaří dotáhnout do konce,“ dodal.

ČISTÁ CESTA

„Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace probíhalo zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Vítězem se stal SIAL s konečnou cenou za dílo ve výši 53 milionů korun, což je částka nižší, než byla původně uváděna v soutěži o návrh,“ uvedl profesor Petr Moos, člen představenstva KNL, zodpovědný za projekt.

Liberecký SIAL zvítězil letos na jaře v architektonické soutěži o návrh. tato forma sice posunula termín položení základního kamene, zároveň ale zamezila tomu, aby se další firmy v pořadí proti verdiktu odvolávaly a tím se stavba protáhla ještě víc. Navíc, pokud by se soutěžilo jen o nejnižší cenu, limitovaly by se tím možnosti nemocnice do projektu zasáhnout. Tímto způsobem se podařilo stlačit cenu nejlepšího návrhu o téměř 30 milionů, a rada, složená ze zástupců lékařů, sester a dalších kompetentních pracovníků KNL bude spolupracovat na finální podobě formou kontrolních dnů.

„Díky otevřené architektonické soutěži jsme získali formu i tvar nového pavilonu. Dalším cílem bude kvalitní projektová dokumentace, podle které bude možné postavit novou budovu, jako podmínku zachování špičkové medicíny pro obyvatele celého kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta. Firmu, která pavilon podle přesných parametrů postaví, bude kraj vybírat zhruba za dva roky. Přestřihnout pásku nového pavilonu by měl kraj v roce 2022. Tedy za pět let.