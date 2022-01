Levko hned po oznámení Farského oznámila, že se vzdá funkce ředitelky. Podle svého vyjádření chce ale odejít postupně tak, aby nebylo ohrožen provoz divadla. Město Liberec jako zřizovatel divadla tak bude muset hledat její náhradu. Opozice volá po otevřeném výběrovém řízení.

„Funkce ředitelky a poslankyně není časově slučitelná, to je jasná věc. Stabilita souborů a divadla je druhá jasná věc. Od toho se vše bude odvíjet. Ale chci mít na to čas. Jednání s paní ředitelkou Levko vedu už od středy,“ řekl Deníku náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Lagr. Podle něj Farský rezignuje až někdy v polovině února. „Musím ještě nechat prověřit právní rámec s uvolněním do funkce – paní ředitelka byla jmenována radou a pracovní smlouvu má s městem. S možnostmi řešení nejprve seznámím jeho vedení,“ dodal Langr.

Levko by měla poslanecký mandát převzít potom, co ho oficiálně složí Farský. Podle aktuálního vyjádření ministra spravedlnosti Pavla Blažka má ale Farský v zámoří problém odstoupit od poslaneckého mandátu notářským zápisem. Blažek v pořadu Partie televize Prima a CNN Prima News uvedl, že věc řeší Farský s velvyslanectvím ve Spojených státech. „Pokud nenalezneme právnické řešení do týdne, bude muset přiletět,“ přiblížil Blažek.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že v rámci konzulárních služeb české zastupitelské úřady nabízejí možnost notářských úkonů, a to v rozsahu daném zákonem o zahraniční službě. „Zdali je taková alternativa přijatelná i v případě vzdání se poslaneckého mandátu pana Farského, to již bohužel není dotaz na náš resort,“ sdělila pro ČTK mluvčí Černínského paláce Lenka Do.

Jarmila Levko je také libereckou zastupitelkou. Podle opozice by po jejím odchodu z vedení divadla mělo následovat férové výběrové řízení na ředitele. „Lze si jen těžko představit, jak by mohlo město Liberec vůči vedení divadla vykonávat důsledně funkce zřizovatele, když stojí v jeho čele politická partnerka vládnoucích Starostů. A k tomu příslušného náměstka pro kulturu a školství Ivana Langra. Za poslední roky jsme tak byli v divadle svědky mnoha problematických kroků, aniž by z toho pro jeho vedení vyplynuly nějaké důsledky,“ vysvětlil obecný rámec problému zastupitel za Zelené / Změnu Jindřich Felcman. Podle něj Levko selhala jako manažerka. „V posledních letech byly posty v divadle obsazovány takřka pravidelně bez férového výběrového řízení, na jednotlivá místa přicházeli lidé s osobními vazbami na ředitelku. Za všechny lze jmenovat vedoucí marketingového oddělení Michaelu Pompovou, která se s Levko znala ze zpívání ve sboru. Jako ekonomická náměstkyně byla jmenována Lucie Nejedlová, manželka Davida Nejedla, ředitele liberecké zoo a taktéž zastupitele za Starosty. Šéfkou opery byla jmenována Linda Keprtová, dlouholetá známá Jarmily Levko z divadla. To samé platí pro novou šéfku baletu Mariku Mikanovou,“ vysvětlil Felcman.