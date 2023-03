Návštěvníci se mohou těšit i na velikonoční výzdobu, která se objeví na některých památkách.

O aprílovém víkendu se po zimním spánku otevřou brány osmi památek v Libereckém kraji, které má ve správě Národní památkový ústav (NPÚ). Zámky Sychrov a Zákupy jsou sice zpřístupněny celoročně, ovšem s uzavřenými zahradami a zkrácenou návštěvní dobou.

„Letošní sezona bude opravdu výjimečná, neboť se navracíme k prohlídkám a akcím, které jsme kvůli covidovým opatřením v minulých letech nerealizovali, nebo pouze omezeně. Máme i velmi bohatý doprovodný program k roku Harrachů,“ sdělil ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Letos si navíc NPÚ připomíná dvacetiletou existenci, kterou přiblíží na Grabštejně, Lemberku a Sychrově mší či fotografickou výstavou. „Pevně věřím, že letošní sezona bude úspěšná a přeji návštěvníkům krásné zážitky na našich památkách,“ dodal Kadlec.

Zimní trasa na císařském zámku Zákupy se od 1. do 16. dubna zahalí do velikonočního hávu. Návštěvníci se mohou těšit na opravené chodby ve východním křídle zámku. Došlo k zrestaurování nástěnných a nástropních maleb a parketové podlahy. „V létě si připomeneme prostřednictvím výstavy na nádvoří a kostýmovaných prohlídek odkaz císařovny-vdovy Karolíny Augusty a následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Od smrti císařovny uplynulo 150 let, o deset let více to je v případě následníka trůnu,“ osvětlil zákupský kastelán Vladimír Tregl.

Blížící se svátky jara přivítá zámek Sychrov Velikonočními trhy, které se uskuteční první dubnový víkend v zámeckém parku. Správa zámku dále rozšířila nabídku prohlídek pro školy a dětské návštěvníky, které jsou zakončeny focením a zkoušením klenotů v korunovačním sále, pro dospělé návštěvníky budou v pravidelných termínech vypisovány prohlídky Za obrazy!, které se zaměří na sychrovské obrazové sbírky.

„Pokračují závěrečné práce související s opravou střešního pláště východního křídla zámku včetně věží, začala obnova litinového oplocení zámecké zahrady,“ nastínil dění na zámku Kadlec.

Hrad Bezděz vstupuje do sezony s premiérovým umístěním informačních stojanů v jednotlivých prostorách, popisy jsou uvedeny kromě českého jazyka také v angličtině, němčině a ukrajinštině. V hradní kapli budou zájemci moci zhlédnout dřevořezby z bezdězské Křížové cesty a obdivovat nově umístěné okenní vitráže. Byl zpřístupněn ochoz a před hradem jsou nové lavičky.

„V dubnu bude zahájeno restaurování výmaleb Rytířského sálu pod ochozem věže,“ informoval místní kastelán Kamil Seidl s tím, že nadále pokračují práce na realizaci rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí.

Vrátí se filmaři

Zámek Lemberk nadále „zdobí“ lešení, jelikož pokračuje rekonstrukce budovy vrátnice, vstupní věže, ledárny, terasy a předzámčí. Vrátí se sem i filmový štáb, aby natočil pokračování filmu Aristokratka.

Stavební ruch panuje i na hradě Grabštejn, kde pokračují práce vedoucí k připojení hradu k vodovodnímu řadu a také oprava komunikací. I zde se nejen turisté dočkají velikonoční výzdoby.

„O čtvrtém dubnovém víkendu se uskuteční kastelánské prohlídky se zaměřením na osudy Marie a Karla Podstatských z Lichtenštejna. Hrad Grabštejn bude během sezony připomínat také rod Harrachů, a to jak hranými prohlídkami, tak dílčí reinstalací s připomenutím příbuzenství Karla Podstatského s tímto rodem,“ řekla kastelánka hradu Věra Ozogánová.

Letos poprvé se na hrad Trosky dostanou návštěvníci se svými čtyřnohými mazlíčky, pes nebude zpoplatněn. Na Trosky se od června vrátí také kulturní program, v plánu jsou koncerty, divadlo, divadélka pro děti. Bude obnoveno letní kino na Troskách, tentokrát se zaměřením na hudební filmy. Každou druhou středu v hlavní sezoně proběhne promítání české hudební klasiky, filmů Noc na Karlštejně, Starci na chmelu, Ať žijí duchové, Kdyby tisíc klarinetů a Trhák.

Nejrozsáhlejší interiérovou instalací prošel v zimních měsících zámek Frýdlant. Frýdlant si letos připomíná 222 let od zpřístupnění části hradu veřejnosti, provedená instalace se týká zámecké části, hradní bude v roce příštím. Dosavadní zámecké interiéry přibližovaly druhou polovinu 19. století, nyní zachycují reálný stav za vlastnictví posledních členů hraběcí rodiny Clam-Gallasů.

„Reinstalaci nahrávaly dochované fotografie, inventář z roku 1930 a také fakt, že se zde dochovala řada původního vybavení, a to včetně textilií. V depozitářích se tak podařilo dohledat původní závěsy ladící k tapetám či přehozy na postele,“ dodal kastelán Jiří Holub. Od dubna bude pokračovat restaurování sgrafit na zámku, na září je naplánována rekonstrukce střechy starého zámku, součástí bude i oprava oken na celé prohlídkové trase.