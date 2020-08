Duch Tatrhů zaplní v sobotu 29. srpna vratislavickou Zauhlovačku, ze které se díky úpravám stalo ikonické místo. „Se spolkem AvantgArt už delší dobu spolupracujeme a už rok plánujeme, že něco podnikneme. Našli jsme vhodný termín a genius loci tohoto místa nám s naší akcí perfektně sedí,“ řekla jedna z organizátorek Klára Kašparová.

Náročnější přípravy

Nedávno běžela na Hithitu crowdfundingová kampaň na vybudování sdílené řemeslné dílny v prostoru areálu. Jednu z odměn představovalo i prodejní místo na Tatrzích. „Zájem byl takový, že jsme museli přidávat další odměny, to nás moc potěšilo,“ podotkla Kašparová.

Koncept události zůstává od začátku podobný, ale pokaždé dojde k nějaké živelné proměně. Letos to je právě večerní čas konání. „Jde o historicky první večerní Tatrhy. Organizace je náročnější, ale zatím se nám daří všechno a všechny skloubit dohromady,“ přiblížila další členka týmu Dana Zikmundová. „Ke končícímu létu se to hodí, návštěvníci si užijí podvečer a pak padne tma, rozsvítí se stovky světel a my věříme, že to bude nezapomenutelný zážitek,“ doplnila Kašparová.

Hygiena a bezpečnostní opatření představují letos velké téma. Tomu se přizpůsobili i organizátoři, kteří pracují s prostorem a rozložením stánků jinak, než bylo zvykem. „Všechno se změnilo, ale bereme to jako příležitost, jak Tatrhy zlepšit a umožnit jim existovat i v téhle náročné době,“ zdůraznila Klára.

Vyzkoušet si uspořádat větší akci po uvolnění opatření mohl organizační tým už v půlce července, kdy proběhly premiérové Farské trhy v Jablonci. „Událost předčila naše očekávání a obdrželi jsme skvělé ohlasy. Pokračovat určitě chceme, uvidíme, zda nám to okolnosti dovolí,“ pochlubila se Zikmundová.

Návštěvníci se mohou ve Vratislavicích těšit na více než stovku prodejců. Opět nebude chybět bezpeněžní Nazdar Bazar. „Nazdar Bazar představuje velké Dařiště, které umožňuje vdechnout starým věcem nové poslání,“ řekl jeho tvůrce Petr Noščák.

O doprovodný program se postará kombinace hudebních vystoupení, workshopů a divadla. Ale hlavní roli bude hrát světlo. „Oslovili jsme několik vizuálních umělců, kteří pro nás připraví světelnou instalaci na míru prostoru parku. Rádi bychom zapojili tamní podniky, aby se staly součástí akce. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo večerními Tatrhy propojit jednotlivá místa a zároveň se trošku dotknout významné historie Vratislavic,“ nastínila plány Dana.

I když museli letos zrušit jarní Tatrhy spojené s oslavou Dne Země a upustit od spolupráce s Německem a tamními prodejci, neházejí organizátoři flintu do žita. Láká je uspořádat podobnou akci během zimních měsíců. „Velkou metu představuje vybudování stálé tržnice v Liberci, což je běh na dlouhou trať, ale pořád se to posouvá dopředu. Hlavní ale je, aby Tatrhy dávaly lidem smysl, inspirovaly a oživovaly města,“ uzavřel další z organizátorů Jura Ibl.