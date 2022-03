Procházková mluvila také o tom, že dění na Ukrajině sledují i zahraniční média velmi bedlivě a není problém s přístupem k informacím. Problém spočívá v tom, že nevíme, co se děje v ruských hlavách. To považuje za nebezpečné. Na chvíli vystoupila ze své role novinářky, která má posuzovat věci objektivně, a sdělila posluchačům, že podle ní sankce Rusko nezastaví. „To, co Rusko může opravdu zastavit, je ukončení exportu plynu a ropy,“ podotkla.