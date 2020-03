Záchranáři navíc při většině výjezdů musí absolvovat jízdu přes Šaldovo náměstí, což je jedna z dopravně nejzatíženějších lokalit ve městě. Při hledání nového sídla připadala v úvahu i další místa, dlouho se mluvilo například o Rochlici. Nakonec zvítězila právě Kunratická ulice. Tamní pozemky dnes vlastní liberecká radnice. „Jsme připraveni kraji pozemek darovat pro zajištění veřejné služby,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Město už před časem kraji poskytlo pozemky na letišti, na nichž má vzniknout heliport pro záchranářské vrtulníky. Opozice tehdy kritizovala, že kraj městu výměnou poskytl pozemky pod zahrádkami na Františkově, jejichž hodnota byla přitom o zhruba milion nižší. Primátor to i tehdy obhajoval veřejným zájmem.

Tentokrát chce ještě s krajem vyjednat, že by město na oplátku získalo stávající sídlo záchranky na Husově ulici, které by využilo pro účely magistrátu. „Chceme prověřit, jestli by šly třeba garáže použít pro opravárenskou činnost služebních vozů,“ nastínil Zámečník.

Nejpozději v roce 2024

Město a kraj zatím podepsaly memorandum o budoucí spolupráci, majetkoprávní operace musí ještě schválit zastupitelé, změnit se musí i územní plán. „Nová základna by v oblasti U Lomu mohla být vybudována do roku 2023 nebo 2024,“ předeslal hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Záchranná zdravotnická služba Libereckého kraje má 14 základen. Aktuálně probíhá výstavba nové v Rokytnici nad Jizerou. Na místě bývalé úpravny vody má být postavená do letošního srpna.