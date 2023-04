Nové sály, lepší technika. Kulturní stánek v Lidových sadech čeká rekonstrukce

Kulturně společenské centrum Lidové sady je více než sto let tradičním místem společenského života v městě pod Ještědem, které slouží pro všechny věkové a sociální skupiny. To se nezmění ani po plánované rekonstrukci, jejímž cílem je vytvoření kulturně kreativního centra se zaměřením na hudbu. Liberecký kraj uspěl s žádostí o dotaci, návštěvníci zavítají do nového koncem roku 2025.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lidové sady. | Foto: Liberecký kraj

„Děje se tu spousta akcí, běží různé pronájmy. Objekt si zaslouží, aby dostal nový impuls a energii s citlivým přístupem k historii,“ sdělil ředitel Zoo Liberec, která areál spravuje od roku 2011, David Nejedlo během veřejné prezentace připravovaného projektu Kulturně kreativní centrum Lidové sady. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 20. dubna v Experimentálním studiu. Zdroj: Grafik redakcePlánovanou obnovu umožnil úspěch Libereckého kraje v Národním plánu obnovy. V soutěži se na druhém místě umístil právě kraj a měl by obdržet dotaci od ministerstva kultury ve výši 121 milionů korun. „Historická, památkově chráněná budova dávno nesplňuje požadavky na kvalitní hudební produkci, natož pro hudební tvorbu. To se během následujících let změní. Na konci roku 2025 zavítají návštěvníci do nového interiéru,“ informovala náměstkyně Libereckého kraje pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová. Teleskopická tribuna i vyšší kapacita toalet Díky rekonstrukci se z Lidových sadů stane kvalitní a moderní zázemí pro všechny hudební žánry, tedy hudební zkušebny, učebny, nahrávací studio, prostor pro hudební workshopy a semináře. Stavebním kamenem pro skutečné naplnění cíle je následná spolupráce s různými partnery, kteří nabídnou kulturní, vzdělávací i společenskou náplň především v oblasti hudby a na ni napojených žánrů prostřednictvím konaných aktivit v prostorách Lidových sadů s celorepublikovým dopadem. Lidové sady v Liberci chce kraj proměnit v hudební kreativní centrum Proměnou projdou jednotlivé sály, tedy velký a malý sál, dále experimentální studio a učebny hudební školy. „Ve velkém sále bude nově teleskopická tribuna, která nabídne lepší výhled na jeviště. Dále jsme přesunuli prodej lístků do zádveří hlavního vchodu a navýšili kapacitu toalet, které byly silně poddimenzovány,“ přiblížil některé změny architekt Martin Březina z architektonického ateliéru Mepro, který se aktuálně věnuje zpracování projektové dokumentace. V zahradě areálu vyroste nová terasa s bezbariérovým přístupem. Dojde k výměně veškerých technologií celého objektu. V předsálí umožní velké okno výhled na věž, v budově vznikne i výtah pro bezbariérové propojení a využití objektu po jednotlivých podlažích. „Z původních čtyř barů zůstanou tři, ale budou větší. Také navrátíme kazetové obložení, které zmizelo v 70. letech minulého století, a budeme se držet tradiční barevnosti v podobě béžové a hnědé barvy,“ dodal Březina s tím, že veškeré změny přispějí i k lepší akustice prostoru. Lidové sady zažily procesy komunistů i koncerty. Po letech se dočkají oprav Projekt, který je nyní v přípravné fázi, odpovídá snaze o vytvoření fungujícího společenství kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Libereckého kraje. Zahájení fyzických prací se předpokládá v příštím roce. Odhad celkových výdajů se vyšplhal na necelých 200 milionů korun. „Budova Lidových sadů určitě rekonstrukci potřebuje. Měla proběhnout už dávno. Pro pořádání koncertů vážné hudby nebo divadelních představení to moc důstojné prostředí není. Není tam dobrá akustika a sály by určitě potřebovaly pořádnou renovaci,“ řekla paní Milada z Liberce. Lidové sady se také staly dějištěm mnoha zlomových událostí Liberce. Sál o kapacitě zhruba tisíce osob sloužil a slouží dodnes nejen pro pořádání plesů či kulturních vystoupení nebo výstav. „Byl svědkem mnoha událostí v historii města, například volby prohitlerovského starosty za okupace anebo komunisty zinscenovaných veřejných procesů v padesátých letech. Po druhé světové válce zde krátce sídlil Dům osvěty a Armádní dům. Od počátku roku 1957 sloužil celý komplex Parku kultury a oddechu, který zde v roce 1951 vybudoval rozsáhlý přírodní amfiteátr a dětský koutek,“ popsal Roman Karpaš v knize Stalo se na severu Čech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu