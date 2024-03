Další díl reality show Výměna manželek, kde si dvě ženy na dobu deseti dnů vymění domácnost, má za sebou televizní premiéru. Tentokrát se natáčelo v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlantsku a v irském Dublinu.

Rodinu z Libereckého kraje tvoří třiatřicetiletá Nikola, její stejně starý partner Mirek, který pracuje v liberecké fabrice. Spolu mají dvě děti, a to devítiletého Tadeáše a šestiletou Elišku. Pár už je spolu jedenáct let a Nikola je velký pedant na úklid.

„Měla jsem v plánu to změnit a přestat být tak pedantská. Ale potom, co jsem přijela domů a s manželem jsme si promluvili, uvědomili jsme si, že bez toho režimu neumíme a nechceme žít. Malinko jsme zvolnili. Chodím do práce, už na úklid není tolik času, jako když jsem byla doma. Úklid pro mě vždy bude prioritou,“ řekla pro TV Nova Nikola, která se během natáčení několikrát rozbrečela.

Mirek s náhradní manželkou Petrou vycházel bez problému. Jak přiznal, spousta věcí nebyla podle jeho představ, ale zařekl se, že nebude dělat peklo, když náhradní manželka nebude vyloženě problémová. „Snažíme se spolu trávit více času. Manželský život před výměnou upadal. Po dvanácti letech jsme byli v divadle, bylo to skvělé,“ svěřil se účastník reality show s tím, že s druhým párem nejsou v kontaktu kvůli drsným esemeskám.

Zdroj: TV Nova

Druhá rodina žije v irském hlavním městě Dublin v bytě 2+kk. Petře je 38 let a pracuje jako instruktorka autoškoly. Michalovi je 44 let a pracuje jako řidič z povolání. Partneři jsou spolu osm let a vychovávají sedmiletého Jakuba a dvanáctiletou Petru, Petřinu dceru z předchozího vztahu.

Do pořadu rodinu přihlásil Michal, aby si jeho manželka uvědomila, jaký v něm má poklad. Petra si zase přála, aby se do úklidu domácnosti zapojil každý člen a aby rodina spolu trávila víc času. „Pro mě to byla zbytečná zkušenost. Nic mi to nedalo, protože sem přijel špatný člověk,“ zdůraznil náhradní manžel z Dublinu.

Petra to vnímá tak, že druhá manželka je generál, který nedává prostor svému muži. A podle ní je Michal těžký podpantoflák. „Nevídáme se, nejsme ani v kontaktu,“ dodala.