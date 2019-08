Budova nového kasina, která vzniká ve Stráži nad Nisou, jen pár metrů od hranice s Libercem, už je před dokončením. Za pár týdnů by se sem měli podívat první hráči.

„Plánované otevření je v polovině října 2019,“ informoval Roman Bulko ze společnosti Casino Victory. Provozovna ve Stráži doplní už fungující kasino v Popůvkách. Také to těží z blízkosti jiného velkého města – Brna.

Společnost začala pro strážské kasino poptávat nové zaměstnance. „Jde o pozice krupiér s praxí, obsluha baru, obsluha automatů a pokladní,“ vyjmenoval Bulko. Podle inzerátů na portálech s pracovními nabídkami se nabízená mzda v závislosti na pozici pohybuje mezi 22 a 40 tisíci korun.

Nový podnik se nachází na okraji Stráže, poblíž rychlostní silnice a k ní přilehlé čerpací stanice. Hlavní klientelu ovšem nebudou tvořit obyvatelé dvouapůltisícové Stráže. „Cílíme na klientelu, která si může dovolit pobavit se v takovémto podniku, a to včetně zahraničních klientů,“ řekl Deníku před dvěma lety zástupce investora Pavel Binar. Kasino se nachází jen osm minut jízdy autem z centra Liberce či dvacet minut od německých hranic.

Zatímco v sousedním Liberci se v posledních letech snaží hazard spíše regulovat, Stráž nad Nisou s investorem uzavřela smlouvu, která mu garantuje, že obec hazard na svém území regulovat nebude. Z výnosu kasin totiž do rozpočtu obcí, kde se nachází, proudí peníze. Stráž si tak ročně přijde na minimálně pět milionů korun. „Pokud daňový výnos nebude dosahovat částky pěti milionů, oni nám tuto částku podle smlouvy o vzájemné spolupráci formou daru dorovnají,“ popsala starostka Stráže Daniela Kysilková.

Pro obec, která ročně hospodaří se zhruba 40 miliony korun, to tak bude vítaný příjem. První peníze by měla získat už letos, a to poměrnou část vypočítanou podle toho, kdy začne kasino skutečně fungovat.

Podle starostky se nedá přesně říct, na co konkrétně peníze půjdou. „Určitě bychom chtěli, aby prvními, kdo pocítí, že má obec peníze navíc, byli obyvatelé lokalit Zlatý kopec a Stříbrný kopec,“ popsala. Právě tyto oblasti jsou novému kasinu nejblíže.

Například na veřejném setkání, kde byl projekt před dvěma lety představován, proto tamní obyvatelé vyslovovali třeba obavy ze světelného smogu nebo výskytu nežádoucích osob. Pavel Binar ale tehdy slíbil, že reklamy budou svítit jen směrem k dálnici a nebudou blikat a že na bezpečnost dohlédne ochranka. Vedení obce při rozhodování vycházelo ze zkušeností moravských Popůvek, kde provoz kasina údajně žádná negativa negeneruje.

VYBUDUJÍ LEPŠÍ DOPRAVNÍ SPOJENÍ

Jak Zlatý, tak Stříbrný kopec by měl nově získat lepší dopravní napojení, dnes jsou obě lokality od zbytku obce i od Liberce odděleny silnicí, pod kterou auta projíždějí úzkými průjezdy. Nově by měly vzniknout obousměrné přípojky k čerpací stanici, odkud se dá na rychlostní silnici bez problémů najet. „Budeme se tam spolupodílet také na zřízení kanalizace,“ dodala Kysilková.

V sousedství kasina je v budoucnu v plánu také vybudování nového motorestu.