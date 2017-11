Nové kasino. Stráž se těší na miliony, lidé se bojí

Stráž nad Nisou – Na hranicích Stráže a Liberce vznikne kasino. Stavět by se mohlo začít už na jaře.

Hrací automaty. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Nedaleko Brna leží malá obec Popůvky. Přestože tam žije asi jen 1500 lidí, do tamního rozpočtu proudí zajímavá částka. V obci totiž stojí kasino, které jen letos Popůvkám odvede 10 milionů korun. Stejná firma jako v Popůvkách začne na jaře stavět kasino i ve Stráži nad Nisou. V úterý místním ukázali, jak bude vypadat. Kasino má vyrůst hned vedle rychlostní silnice, nad benzinovou pumpou. „Bude 1500 metrů čtverečních velké a osm metrů vysoké,“ představil investor Pavel Binar. Otevřeno má mít nepřetržitě, se vstupným se zatím nepočítá.

HOTOVÁ VĚC

Na to, co jim kousek od domu vyroste, se přišlo podívat několik desítek lidí. V diskusi lidé vyjadřovali obavy. „Dozvídáme se to jako hotovou věc, nemůžeme mít žádné námitky,“ zlobil se jeden z obyvatel lokality Zlatý kopec. Právě ta je plánovanému kasinu nejblíže. Lidé se bojí hluku, světelného znečištění nebo pohybu nežádoucích osob. „Šíření hluku zamezíme, reklamy nebudou blikat, jen svítit, k dispozici budeme mít ochranku,“ uklidňoval občany Binar. Na místech, kde jeho kasina stojí, prý žádné problémy nebývají.

To potvrzuje i starostka Popůvek Miluše Červená. „Žádné obavy se nenaplnily, kriminalita se nezvýšila, hluk neregistrujeme,“ sdělila Deníku své zkušenosti. Starostka Stráže Daniela Kysilková se v Popůvkách také byla podívat. „Vy máte pocit, že vás chceme poškodit, ale naopak, budete z toho profitovat,“ odrážela kritiku obyvatel. Investor má na Zlatý kopec zavést plyn a kanalizaci. V plánu je i propojení lokality s rychlostní silnicí.

AŽ PATNÁCT MILIONŮ

Největším lákadlem pro Stráž jsou ale finance. Za každý automat odvede provozovatel obci nemalý finanční příspěvek. „Odhaduji ho na 10 až 15 milionů korun za rok,“ uvedl Binar. Na rozdíl od jiných daní patří poplatek za automaty pouze obcím, v nichž se nacházejí. To se však může brzy změnit, ministerstvo financí uvažuje o tom, že by se výnosy z automatů rozdělovaly mezi všechny obce v republice. „To je závěr z poslední pracovní skupiny k rozpočtovému určení daní,“ potvrdil mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

„Záleží, jestli se záměr dostane do programového prohlášení nové vlády,“ dodal. Stráž by ale ani tak nezůstala ochuzena. „Zavázali jsme se, že v takovém případě budeme Stráži ztrátu příjmů kompenzovat,“ prozradil Binar. Kasino bude cílit na tuzemské i zahraniční klienty. Je jasné, že přiláká i obyvatele Liberce. Bude totiž stát jen asi 150 metrů od hranice města. Přímo z něj ale liberečtí do rozpočtu nedostanou ani haléř.

PROBLÉMOVÝ HAZARD

Za minulý rok prohráli Češi v hazardních hrách skoro 40 miliard korun. V Libereckém kraji připadá na obyvatele nejvíc výherních automatů v republice. „Většinu společenských škod spojených s hazardním hraním způsobují legálně provozované hazardní hry, nad jejichž hraním ztratí hráč kontrolu,“ uvedl již před časem Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Vedle kasina vznikne ve Stráži u benzinové pumpy také motorest. Řidiči k němu i ke kasinu dojedou přes nový kruhový objezd.